Я нашел ошибку
Главные новости:
В ходе эфира был озвучен вопрос от многодетного отца из Чапаевска, который сообщил, что его зарплаты не хватает на содержание семьи.
Вячеслав Федорищев прокомментировал итоги прямого эфира Президента России Владимира Путина
Отмечается, что следователями и криминалистами регионального СК России проведен осмотр пансионата, изъята необходимая документация, а также взяты образцы продуктов и посуда.
Более 40 человек госпитализировали после отравления в пансионате в Подмосковье
На его счету почти 40 театральных ролей и более 100 — в кино.
Народный артист России Анатолий Лобоцкий умер на 67-м году жизни
Вывоз ТКО, доступ к площадкам, работа полигонов — комплексная работа ведомств для бесперебойного функционирования системы.
В Минприроды СО прошло совещание по организации обращения с ТКО в новогодние праздники
российские вина сняли с конкурса виноделия в Сан-Франциско из-за санкций
Российские вина сняли с конкурса виноделия в Сан-Франциско из-за санкций
Сотрудники ФСБ всегда находятся на переднем крае борьбы с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, коррупцией, обеспечивая защиту национальных интересов страны и безопасность наших граждан.
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов ФСБ региона с профессиональным праздником
По информации Приволжского УГМС  21 декабря ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
Утром и днем 21 декабря в губернии ожидается усиление ветра
Стало известно расписание самарских электричек на новогодние праздники
Стало известно расписание самарских электричек на новогодние праздники
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.72
0.69
EUR 94.51
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов ФСБ региона с профессиональным праздником

203
Сотрудники ФСБ всегда находятся на переднем крае борьбы с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, коррупцией, обеспечивая защиту национальных интересов страны и безопасность наших граждан.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сотрудники ФСБ всегда находятся на переднем крае борьбы с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, коррупцией, обеспечивая защиту национальных интересов страны и безопасность наших граждан.

Действуя в сложнейших условиях оперативной обстановки, вы стоите на страже конституционного строя, пресекаете попытки вмешательства во внутренние дела государства, предотвращаете вражеские диверсии.

Работников органов госбезопасности всегда отличали патриотизм, верность долгу, чувство ответственности за будущее России. Благодарю вас за образцовое выполнение своих служебных обязанностей, мужество и самоотверженность, которые вы проявляете при решении задач, поставленных Президентом России В.В. Путиным, в том числе в зоне специальной военной операции. Спасибо ветеранам ФСБ, которые являются достойным примером для молодых сотрудников.

Уверен, что ваша деятельность и впредь будет способствовать надежной защите наших граждан и сохранению стабильности в Самарской области.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в службе во благо нашего Отечества!

 Губернатор

Самарской области                                                                                               В.А.Федорищев

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ходе эфира был озвучен вопрос от многодетного отца из Чапаевска, который сообщил, что его зарплаты не хватает на содержание семьи.
20 декабря 2025, 18:52
Вячеслав Федорищев прокомментировал итоги прямого эфира Президента России Владимира Путина
В ходе эфира был озвучен вопрос от многодетного отца из Чапаевска, который сообщил, что его зарплаты не хватает на содержание семьи. Политика
78
Вывоз ТКО, доступ к площадкам, работа полигонов — комплексная работа ведомств для бесперебойного функционирования системы.
20 декабря 2025, 15:54
В Минприроды СО прошло совещание по организации обращения с ТКО в новогодние праздники
Вывоз ТКО, доступ к площадкам, работа полигонов — комплексная работа ведомств для бесперебойного функционирования системы. ЖКХ
174
По информации Приволжского УГМС  21 декабря ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
20 декабря 2025, 14:45
Утром и днем 21 декабря в губернии ожидается усиление ветра
По информации Приволжского УГМС  21 декабря ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с. Экология
193
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В ходе эфира был озвучен вопрос от многодетного отца из Чапаевска, который сообщил, что его зарплаты не хватает на содержание семьи.
20 декабря 2025  18:52
Вячеслав Федорищев прокомментировал итоги прямого эфира Президента России Владимира Путина
59
Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства.
19 декабря 2025  21:11
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание правительства Самарской области
487
В России могут продлить время работы детсадов
19 декабря 2025  15:48
В России могут продлить время работы детсадов
455
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
19 декабря 2025  15:22
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
517
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
19 декабря 2025  15:04
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
564
Весь список