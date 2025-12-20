Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов ФСБ региона с профессиональным праздником

Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сотрудники ФСБ всегда находятся на переднем крае борьбы с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, коррупцией, обеспечивая защиту национальных интересов страны и безопасность наших граждан.

Действуя в сложнейших условиях оперативной обстановки, вы стоите на страже конституционного строя, пресекаете попытки вмешательства во внутренние дела государства, предотвращаете вражеские диверсии.

Работников органов госбезопасности всегда отличали патриотизм, верность долгу, чувство ответственности за будущее России. Благодарю вас за образцовое выполнение своих служебных обязанностей, мужество и самоотверженность, которые вы проявляете при решении задач, поставленных Президентом России В.В. Путиным, в том числе в зоне специальной военной операции. Спасибо ветеранам ФСБ, которые являются достойным примером для молодых сотрудников.

Уверен, что ваша деятельность и впредь будет способствовать надежной защите наших граждан и сохранению стабильности в Самарской области.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в службе во благо нашего Отечества!

Губернатор

Самарской области В.А.Федорищев