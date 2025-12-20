Я нашел ошибку
Главные новости:
Стало известно расписание самарских электричек на новогодние праздники
Глава Самары Иван Носков прокомментировал итоги прямой линии Президента РФ
Пять поставщиков елок в Самарской области наказали за нарушение закона
В Самарской области утвердили повышение тарифов на водоснабжение на 2026 год
Пользователи Госуслуг выбрали Смоленск и Елец городами притяжения молодёжи в 2026 году
Администрация Самары может отложить рост тарифов на проезд в общественном транспорте
Смертельное ДТП с пятью машинами в Волжском районе: дополненная информация
Правительство РФ установило квоту на вывоз риса в 2026 году
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.72
0.69
EUR 94.51
0.26
Глава Самары Иван Носков прокомментировал итоги прямой линии Президента РФ

98
Глава Самары Иван Носков прокомментировал итоги прямой линии Президента РФ

Глава Самары отреагировал на итоги ежегодной программы «Итоги года» с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина в своем тг-канале. По словам мэра, эта традиционная встреча является для городской администрации не просто подведением результатов, а четким планом действий на будущее.

Особое внимание в комментарии было уделено темам, наиболее актуальным для жителей города. Было отмечено, что продолжение курса на поддержку семей и повышение демографии, озвученное главой государства, напрямую соотносится с реализацией не только нацпроекта «Семья», но и других программ, таких как «Инфраструктура для жизни» и «Молодежь и дети». По мнению градоначальника, именно уверенность в стабильном будущем служит ключевым условием для роста рождаемости. В этой связи в следующем году в Самаре планируется запуск ряда новых социальных проектов для детей.

Мэр также подчеркнул значимость достигнутого страной цифрового суверенитета и прогресса в импортозамещении, отметив весомый вклад самарских предприятий в этот процесс. Отдельно была затронута тема поддержки участников СВО. Глава города констатировал, что в России создана уникальная система помощи ветеранам, и заверил, что работа в этом направлении в Самаре будет продолжена.

В заключение мэр обратил внимание на то, что предстоящий Год единства народов России имеет особое значение для многонационального мегаполиса. Администрация намерена укреплять как межнациональное согласие внутри города, так и международное сотрудничество с дружественными странами, пишет ГТРК-Самара.

В центре внимания
Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства.
19 декабря 2025  21:11
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание правительства Самарской области
420
В России могут продлить время работы детсадов
19 декабря 2025  15:48
В России могут продлить время работы детсадов
422
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
19 декабря 2025  15:22
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
477
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
19 декабря 2025  15:04
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
529
Глава Тольятти опубликовал срочное сообщение, адресованное жителям города
19 декабря 2025  11:37
Глава Тольятти опубликовал срочное сообщение, адресованное жителям города
606
Весь список