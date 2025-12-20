Глава Самары Иван Носков прокомментировал итоги прямой линии Президента РФ

Глава Самары отреагировал на итоги ежегодной программы «Итоги года» с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина в своем тг-канале. По словам мэра, эта традиционная встреча является для городской администрации не просто подведением результатов, а четким планом действий на будущее.

Особое внимание в комментарии было уделено темам, наиболее актуальным для жителей города. Было отмечено, что продолжение курса на поддержку семей и повышение демографии, озвученное главой государства, напрямую соотносится с реализацией не только нацпроекта «Семья», но и других программ, таких как «Инфраструктура для жизни» и «Молодежь и дети». По мнению градоначальника, именно уверенность в стабильном будущем служит ключевым условием для роста рождаемости. В этой связи в следующем году в Самаре планируется запуск ряда новых социальных проектов для детей.

Мэр также подчеркнул значимость достигнутого страной цифрового суверенитета и прогресса в импортозамещении, отметив весомый вклад самарских предприятий в этот процесс. Отдельно была затронута тема поддержки участников СВО. Глава города констатировал, что в России создана уникальная система помощи ветеранам, и заверил, что работа в этом направлении в Самаре будет продолжена.

В заключение мэр обратил внимание на то, что предстоящий Год единства народов России имеет особое значение для многонационального мегаполиса. Администрация намерена укреплять как межнациональное согласие внутри города, так и международное сотрудничество с дружественными странами, пишет ГТРК-Самара.