Пользователи Госуслуг выбрали Смоленск и Елец городами притяжения молодёжи в 2026 году
Администрация Самары может отложить рост тарифов на проезд в общественном транспорте
Смертельное ДТП с пятью машинами в Волжском районе: дополненная информация
Правительство РФ установило квоту на вывоз риса в 2026 году
Вячеслав Федорищев пообещал помочь многодетному отцу из Чапаевка, обратившемуся на прямую линию президента
Стало известно, какие дороги в Самаре реконструируют к 2030 году
В Волжском районе при столкновении пяти транспортных средств погиб один человек
Любовь россиян завоевал немецкий шпиц
Пользователи Госуслуг выбрали Смоленск и Елец городами притяжения молодёжи в 2026 году

75
Форумы, фестивали и выездные программы для студентов, молодых предпринимателей и волонтёров — жители России голосовали на Госуслугах за города, в которых в 2026 году проведут мероприятия для молодёжи. Лидером народного голосования за звание «Молодёжная столица» стал Смоленск, за звание «Город молодёжи» — Елец. Победителей конкурса определит экспертное жюри, учитывая результаты народного голосования.

В этом году в народном голосовании на Госуслугах участвовало более 1,1 млн человек — на 300 тыс. больше, чем в прошлом году.

«Молодёжная столица» — сколько голосов собрали участники

  • • Смоленск — 559 тыс. голосов
  • • Томск — 290 тыс. голосов
  • • Челябинск — 92 тыс. голосов
  • • Салехард — 71 тыс. голосов
  • • Вологда — 68 тыс. голосов
  • • Сыктывкар — 39 тыс. голосов

«Город молодёжи» — сколько голосов собрали участники

  • • Елец — 483 тыс. голосов
  • • Шерегеш — 277 тыс. голосов
  • • Выкса — 106 тыс. голосов
  • • Норильск — 101 тыс. голосов
  • • Новый Уренгой — 94 тыс. голосов
  • • Старая Русса — 58 тыс. голосов

«Молодёжная столица» — это специальная номинация Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых», на которую могут претендовать региональные столицы. «Город молодёжи» — звание для малых городов. В городах, получивших звание, пройдут флагманские события Росмолодёжи и другие молодёжные мероприятия.

 

