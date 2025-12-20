Правительство РФ установило квоту на вывоз риса в 2026 году

Российское правительство установило на 2026 год квоту в размере 200 тысяч тонн на вывоз риса-сырца за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

С 1 июля 2022 года в России действует временный запрет на вывоз риса-сырца, однако необходимости его продления нет, отметили в правительстве.

"С 1 января по 31 декабря 2026 года в России будет действовать квота на вывоз риса-сырца за пределы Евразийского экономического союза. <...> Размер квоты составит 200 тысяч тонн в год", – говорится в сообщении на сайте кабмина.

Уточняется, что в рамках квоты экспортная пошлина будет нулевой, а за ее пределами составит 50% от таможенной стоимости продукции.

Отмечается, что решение простимулирует дальнейшее развитие рисоводства в РФ и позволит отечественным производителям освоить новые зарубежные потребительские рынки, пишет Смотрим.

Фотог pxhere.com