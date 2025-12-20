Администрация Самары может отложить рост тарифов на проезд в общественном транспорте

Проект соответствующего постановления сейчас проходит оценку регулирующего воздействия.

В документе предлагается продлить действующие в Самаре тарифы до конца февраля 2026 года. Сейчас проезд в городском общественном транспорте стоит 40 рублей (если платить наличными) или 37 рублей (если оплачивать картой или СБП).

В последний раз расценки на поездки в общественном транспорте Самары корректировали в конце 2024 года. Они начали действовать с 1 января 2025 года. И тогда чиновники утверждали, что эти тарифы будут актуальны всего год, до 31 декабря 2025 года, пишет 63.ру.