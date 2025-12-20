Я нашел ошибку
Пользователи Госуслуг выбрали Смоленск и Елец городами притяжения молодёжи в 2026 году
Администрация Самары может отложить рост тарифов на проезд в общественном транспорте
Смертельное ДТП с пятью машинами в Волжском районе: дополненная информация
Правительство РФ установило квоту на вывоз риса в 2026 году
Вячеслав Федорищев пообещал помочь многодетному отцу из Чапаевка, обратившемуся на прямую линию президента
Стало известно, какие дороги в Самаре реконструируют к 2030 году
В Волжском районе при столкновении пяти транспортных средств погиб один человек
Любовь россиян завоевал немецкий шпиц
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Администрация Самары может отложить рост тарифов на проезд в общественном транспорте

Проект соответствующего постановления сейчас проходит оценку регулирующего воздействия.

В документе предлагается продлить действующие в Самаре тарифы до конца февраля 2026 года. Сейчас проезд в городском общественном транспорте стоит 40 рублей (если платить наличными) или 37 рублей (если оплачивать картой или СБП).

В последний раз расценки на поездки в общественном транспорте Самары корректировали в конце 2024 года. Они начали действовать с 1 января 2025 года. И тогда чиновники утверждали, что эти тарифы будут актуальны всего год, до 31 декабря 2025 года, пишет 63.ру.

В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
16 декабря 2025, 12:46
Аварийно-восстановительные работы завершены. Все трамвайные маршруты, которые ранее следовали с изменениями, вновь курсируют по обычным схемам. Транспорт
Самара стала одним из лидеров в рейтинге вежливых водителей сервиса для заказа такси
15 декабря 2025, 13:39
В Самаре пассажиры отмечают в комментариях чаще всего высокую  скорость подачи авто, хороший автомобиль с просторным салоном, а также вежливость водителя. Общество
В Самаре запустили масштабную модернизацию трамвайной сети
11 декабря 2025, 13:56
Городской парк пополняется новыми низкопольными трамваями «Львенок» и трехсекционными составами «Витязь-М». Транспорт
Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства.
19 декабря 2025  21:11
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание правительства Самарской области
397
В России могут продлить время работы детсадов
19 декабря 2025  15:48
В России могут продлить время работы детсадов
410
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
19 декабря 2025  15:22
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
462
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
19 декабря 2025  15:04
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
515
Глава Тольятти опубликовал срочное сообщение, адресованное жителям города
19 декабря 2025  11:37
Глава Тольятти опубликовал срочное сообщение, адресованное жителям города
593
