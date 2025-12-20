Стало известно, какие дороги в Самаре реконструируют к 2030 году

Мэрия Самары обновляет муниципальную программу "Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения" на 2022-2030 годы". В опубликованном проекте программы раскрывается, какие дороги ожидает реконструкция в 2028-2030 годах.

В частности, планируется реконструировать Ракитовское шоссе на участке от Московского шоссе до ул. Магистральной. Протяженность четырехполосного участка составляет 4,1 км. Сметная стоимость проекта - 1,15 млрд рублей, пишет Волга-Ньюс.

Впрочем, работы, вероятно, пройдут раньше. Губернатор Вячеслав Федорищев в ходе "прямой линии" 5 декабря сообщил, что начало реконструкции запланировано на 2027 год: "В 2026 году подготовим проектно-сметную документацию на все шоссе и мост (причем по одному из объектов проектная документация старая, ее нужно обновлять) и в 2027 году начнем работы".

Вторым финансово емким проектом является реконструкция ул. Мичурина. Здесь на участок в 1,4 км планируют выделить 1,2 млрд рублей. Предполагается, что обновленная ул. Мичурина выйдет на ул. Авроры, которую планируется продлить до Ново-Садовой.

Также в планах - обновление автомобильной дороги по ул. Белорусской в Куйбышевском районе. На участок в 3,7 км закладывают 528 млн рублей.

225 млн руб. потребуется на строительство подъездной дороги к индустриальному парку "Самара" протяженностью 2,25 км. Напомним, технопарк будет расположен за ТЦ "Мега" между Крутыми Ключами и поселком Козелки, восточнее ж/д станции "Шведская слобода". Резидентов он должен принять в 2026-2027 годах.

120 млн руб. власти планируют выделить на реконструкцию участка дороги в 810 м по ул. Киевской.

В проекте также - строительство участка ул. Ставропольской от ул. Советской Армии до ул. 22-го Партсъезда. Здесь вдоль трамвайных путей проходит грунтовая дорога. 800 метров дороги обойдется в 119 млн рублей.

На реконструкцию Северо-Восточной магистрали от ул. Ново-Садовой до Автобусного проезда протяженностью 580 м закладывается 89 млн рублей.

Еще 45,5 млн руб. запланировано на строительство 320 м дороги по ул. Чернореченской от ул. Клинической до ул. Владимирской.