Я нашел ошибку
Главные новости:
Пользователи Госуслуг выбрали Смоленск и Елец городами притяжения молодёжи в 2026 году
Пользователи Госуслуг выбрали Смоленск и Елец городами притяжения молодёжи в 2026 году
Администрация Самары может отложить рост тарифов на проезд в общественном транспорте
Администрация Самары может отложить рост тарифов на проезд в общественном транспорте
Смертельное ДТП с пятью машинами в Волжском районе: дополненная информация
Смертельное ДТП с пятью машинами в Волжском районе: дополненная информация
Правительство РФ установило квоту на вывоз риса в 2026 году
Правительство РФ установило квоту на вывоз риса в 2026 году
Вячеслав Федорищев пообещал помочь многодетному отцу из Чапаевка, обратившемуся на прямую линию президента
Вячеслав Федорищев пообещал помочь многодетному отцу из Чапаевка, обратившемуся на прямую линию президента
Стало известно, какие дороги в Самаре реконструируют к 2030 году
Стало известно, какие дороги в Самаре реконструируют к 2030 году
В Волжском районе при столкновении пяти транспортных средств погиб один человек
В Волжском районе при столкновении пяти транспортных средств погиб один человек
Любовь россиян завоевал немецкий шпиц
Любовь россиян завоевал немецкий шпиц
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.72
0.69
EUR 94.51
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев пообещал помочь многодетному отцу из Чапаевка, обратившемуся на прямую линию президента

157
Вячеслав Федорищев пообещал помочь многодетному отцу из Чапаевка, обратившемуся на прямую линию президента

В пятницу, 19 декабря, прошла прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. На нее в том числе обратился многодетный отец из Чапаевска и сказал, что его зарплаты не хватает на содержание семьи, пишет Волга-Ньюс.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере MAX прокомментировал это обращение. Он сразу поручил коллегам уточнить информацию, узнать, какие меры поддержки оказываются. Выяснилось, что третий ребенок родился недавно, но статус многодетной семья не оформляла. Глава региона поручил помочь с этим вопросом.

Владимир Путин на прямой линии подвел итоги года, ответил на вопросы журналистов и жителей страны. Более четырех часов общения, свыше 3 млн обращений. Был затронут широкий круг вопросов: СВО, поддержка наших защитников Отечества и их семей, внешняя политика, геополитическая ситуация в мире, российская экономика, социальная сфера, поддержка семей, развитие инфраструктуры.

Вячеслав Федорищев рассказал, что прямую линию президента смотрела вся команда правительства, и прокомментировал: "В центре внимания президента не только судьба и будущее страны, но и проблемы, переживания, благополучие каждого соотечественника. Владимир Владимирович в очередной раз показал, что он - главный патриот России, величайший руководитель, ориентир для всех нас. Наш национальный лидер".

"Все обращения жителей Самарской области, направленные на прямую линию президента, мы позже получим и обязательно отработаем. Возьму это на личный контроль", - подчеркнул глава региона.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства.
19 декабря 2025  21:11
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание правительства Самарской области
397
В России могут продлить время работы детсадов
19 декабря 2025  15:48
В России могут продлить время работы детсадов
410
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
19 декабря 2025  15:22
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
462
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
19 декабря 2025  15:04
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
515
Глава Тольятти опубликовал срочное сообщение, адресованное жителям города
19 декабря 2025  11:37
Глава Тольятти опубликовал срочное сообщение, адресованное жителям города
593
Весь список