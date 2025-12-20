Вячеслав Федорищев пообещал помочь многодетному отцу из Чапаевка, обратившемуся на прямую линию президента

В пятницу, 19 декабря, прошла прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. На нее в том числе обратился многодетный отец из Чапаевска и сказал, что его зарплаты не хватает на содержание семьи, пишет Волга-Ньюс.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере MAX прокомментировал это обращение. Он сразу поручил коллегам уточнить информацию, узнать, какие меры поддержки оказываются. Выяснилось, что третий ребенок родился недавно, но статус многодетной семья не оформляла. Глава региона поручил помочь с этим вопросом.

Владимир Путин на прямой линии подвел итоги года, ответил на вопросы журналистов и жителей страны. Более четырех часов общения, свыше 3 млн обращений. Был затронут широкий круг вопросов: СВО, поддержка наших защитников Отечества и их семей, внешняя политика, геополитическая ситуация в мире, российская экономика, социальная сфера, поддержка семей, развитие инфраструктуры.

Вячеслав Федорищев рассказал, что прямую линию президента смотрела вся команда правительства, и прокомментировал: "В центре внимания президента не только судьба и будущее страны, но и проблемы, переживания, благополучие каждого соотечественника. Владимир Владимирович в очередной раз показал, что он - главный патриот России, величайший руководитель, ориентир для всех нас. Наш национальный лидер".

"Все обращения жителей Самарской области, направленные на прямую линию президента, мы позже получим и обязательно отработаем. Возьму это на личный контроль", - подчеркнул глава региона.