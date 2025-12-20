В Самарской области утвердили повышение тарифов на водоснабжение на 2026 год

Региональный комитет ценового и тарифного регулирования утвердил новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения для жителей Самарской области на 2026 год. Соответствующий приказ был опубликован 18 декабря.

Изменения будут происходить поэтапно. С 1 января 2026 года плата за холодную воду составит 51,65 рубля за кубический метр вместо действующих 50,81 рубля. Стоимость водоотведения повысится с 28,9 рубля до 29,38 рубля за кубометр.

С 1 октября 2026 года тарифы вырастут повторно. Водоснабжение будет стоить 58,56 рубля, а водоотведение — 33,31 рубля за кубометр.

Таким образом, в течение следующего года произойдет двукратное повышение расценок на коммунальные услуги, связанные с водопользованием. Новые тарифы будут применяться ко всем потребителям на территории региона, пишет Самара-КП.