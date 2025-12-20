Я нашел ошибку
Пользователи Госуслуг выбрали Смоленск и Елец городами притяжения молодёжи в 2026 году
Администрация Самары может отложить рост тарифов на проезд в общественном транспорте
Смертельное ДТП с пятью машинами в Волжском районе: дополненная информация
Правительство РФ установило квоту на вывоз риса в 2026 году
Вячеслав Федорищев пообещал помочь многодетному отцу из Чапаевка, обратившемуся на прямую линию президента
Стало известно, какие дороги в Самаре реконструируют к 2030 году
В Волжском районе при столкновении пяти транспортных средств погиб один человек
Любовь россиян завоевал немецкий шпиц
Смертельное ДТП с пятью машинами в Волжском районе: дополненная информация

Полицейские работают на месте ДТП в Волжском районе. 20.12.2025 в 7:15 на 39 км автодороги «Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград» произошло ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 40-летний водитель автомобиля Jetour не учёл погодные и дорожные условия, не выбрал безопасную скорость и дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Lada Granta, который остановился на запрещающий знак светофора.

От удара а/м Lada Granta столкнулся с впереди стоящей машиной — Chevrolet Lacetti, которой управлял 43 летний мужчина. После этого отечественный легковой автомобиль выбросило на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Renault Logan под управлением 68 летнего водителя, который двигался на разрешающий сигнал светофора.

После удара водитель Jetour потерял управление и столкнулся с патрульным автомобилем ДПС — Lada Vesta, направляющемуся к месту несения службы в Кинельский район. Полицейские не пострадали и сразу же приступили к оказанию помощи участникам ДТП и организации дорожного движения.

На месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи скончалась 59 летняя женщина-пассажир а/м Lada Granta.

В больницу доставлены пассажиры автомобиля Jetour: 47 и 20-летняя женщины, 17-летний юноша и 22-летний молодой человек. 

В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства ДТП.

