Утром и днем 21 декабря в губернии ожидается усиление ветра

В ходе эфира был озвучен вопрос от многодетного отца из Чапаевска, который сообщил, что его зарплаты не хватает на содержание семьи.
Вячеслав Федорищев прокомментировал итоги прямого эфира Президента России Владимира Путина
Отмечается, что следователями и криминалистами регионального СК России проведен осмотр пансионата, изъята необходимая документация, а также взяты образцы продуктов и посуда.
На его счету почти 40 театральных ролей и более 100 — в кино.
Вывоз ТКО, доступ к площадкам, работа полигонов — комплексная работа ведомств для бесперебойного функционирования системы.
российские вина сняли с конкурса виноделия в Сан-Франциско из-за санкций
Сотрудники ФСБ всегда находятся на переднем крае борьбы с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, коррупцией, обеспечивая защиту национальных интересов страны и безопасность наших граждан.
По информации Приволжского УГМС  21 декабря ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
Стало известно расписание самарских электричек на новогодние праздники
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
193
По информации Приволжского УГМС  21 декабря ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Утром и днем 21 декабря местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

По информации Приволжского УГМС 20 декабря в Самаре ночью -4, -6°С, днем -3, -5°С. На дорогах местами гололедица.
19 декабря 2025, 16:37
По информации Приволжского УГМС 20 декабря в Самаре ночью -4, -6°С, днем -3, -5°С. На дорогах местами гололедица. Экология
408
Температура воздуха 19 декабря в Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. Местами гололедица.
18 декабря 2025, 15:55
Температура воздуха 19 декабря в Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. Местами гололедица. Экология
417
По информации Приволжского УГМС 18 декабря в Самаре ночью -2, -4°С, днем -1, +1°С. Местами гололедица.
17 декабря 2025, 17:37
По информации Приволжского УГМС 18 декабря в Самаре ночью -2, -4°С, днем -1, +1°С. Местами гололедица. Экология
482

В ходе эфира был озвучен вопрос от многодетного отца из Чапаевска, который сообщил, что его зарплаты не хватает на содержание семьи.

20 декабря 2025  18:52
20 декабря 2025  18:52
59
Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства.
19 декабря 2025  21:11
487
В России могут продлить время работы детсадов
19 декабря 2025  15:48
455
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи

19 декабря 2025  15:22
19 декабря 2025  15:22
517
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых

19 декабря 2025  15:04
19 декабря 2025  15:04
564
