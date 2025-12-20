В Минприроды СО прошло совещание по организации обращения с ТКО в новогодние праздники

Вывоз ТКО, доступ к площадкам, работа полигонов — комплексная работа ведомств для бесперебойного функционирования системы.



Основные тезисы:

Руководитель ГЖИ региона Георгий Степанян сообщил, что в зоне ответственности управляющих компаний 800 контейнерных площадок. Факты их неудовлетворительного содержания можно направлять в чат-бот инспекции. Штраф за нарушение – 250 тыс рублей. Управляющие компании повторно проинформируют о необходимости своевременной расчистки проездов, подходов к контейнерным площадкам и содействии в решении проблем запаркованности.

Департамент городского хозяйства Самары доложил, что с 31 декабря до 2 января к работе готовы три бригады предприятия «Жиллидер» для содержания муниципальных площадок, а до 12 января – одиннадцать бригад.

Этого недостаточно. Нужно рассмотреть возможность увеличения бригад, а также сформировать резервные для оперативной отработки обращений жителей в течение 5 часов, – сказал министр природы Артем Ефимов



Особое внимание – на объекты потребительского рынка, которые образуют большое количество объемной упаковки. Пустые коробки создают большой объем на контейнерных площадках.

Такой отход необходимо, во-первых, сокращать, во-вторых — прессовать. Здесь прошу департамент экономического развития Самары подключиться к информированию пунктов выдачи заказов, магазинов, торговых центров о рациональном использовании накопителей, — поручил Ефимов.

В ГИБДД организована горячая линия для приема обращений диспетчеров регоператора и муниципалитетов о нарушении ПДД на придомовых территориях.



Диспетчерская служба регоператора, транспортирование и колл-центр работают все праздники. Определены адреса двойного вывоза. На линии будет не менее 330 единиц спецтехники, 48 единиц – в резерве.

«Извлечены уроки прохождения прошлых новогодних праздников и регоператору поставлена задача обеспечить качественную работу диспетчеризации в вертикально интегрированной структуре: руководитель - дежурный от регоператора – диспетчер – перевозчики. Диспетчер подключается к решению нестандартных или форс-мажорных ситуаций при выходе из строя мусоровозов и направляет резервы. Эту работу мы будем проверять в течение всех праздников. Все в штабном режиме», – заключил Ефимов.

С 1 января прекращается поток на полигон «Преображенка». До понедельника минприроды определит готовность альтернативных объектов для приема дополнительных отходов, проверит состояние подъездных путей и оценит возможные риски.



Сбор елок – будет. В Самаре определены 20 адресов, куда жители могут отнести новогодние ели с 6 января. Регоператор обеспечит их вывоз на переработку в щепу. Список будет опубликован на priroda.samregion.ru на следующей неделе.