Главные новости:
В ходе эфира был озвучен вопрос от многодетного отца из Чапаевска, который сообщил, что его зарплаты не хватает на содержание семьи.
Вячеслав Федорищев прокомментировал итоги прямого эфира Президента России Владимира Путина
Отмечается, что следователями и криминалистами регионального СК России проведен осмотр пансионата, изъята необходимая документация, а также взяты образцы продуктов и посуда.
Более 40 человек госпитализировали после отравления в пансионате в Подмосковье
На его счету почти 40 театральных ролей и более 100 — в кино.
Народный артист России Анатолий Лобоцкий умер на 67-м году жизни
Вывоз ТКО, доступ к площадкам, работа полигонов — комплексная работа ведомств для бесперебойного функционирования системы.
В Минприроды СО прошло совещание по организации обращения с ТКО в новогодние праздники
российские вина сняли с конкурса виноделия в Сан-Франциско из-за санкций
Российские вина сняли с конкурса виноделия в Сан-Франциско из-за санкций
Сотрудники ФСБ всегда находятся на переднем крае борьбы с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, коррупцией, обеспечивая защиту национальных интересов страны и безопасность наших граждан.
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов ФСБ региона с профессиональным праздником
По информации Приволжского УГМС  21 декабря ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
Утром и днем 21 декабря в губернии ожидается усиление ветра
Стало известно расписание самарских электричек на новогодние праздники
Стало известно расписание самарских электричек на новогодние праздники
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
В Минприроды СО прошло совещание по организации обращения с ТКО в новогодние праздники

Вывоз ТКО, доступ к площадкам, работа полигонов — комплексная работа ведомств для бесперебойного функционирования системы.

Основные тезисы:

Руководитель ГЖИ региона Георгий Степанян сообщил, что в зоне ответственности управляющих компаний 800 контейнерных площадок. Факты их неудовлетворительного содержания можно направлять в чат-бот инспекции. Штраф за нарушение – 250 тыс рублей. Управляющие компании повторно проинформируют о необходимости своевременной расчистки проездов, подходов к контейнерным площадкам и содействии в решении проблем запаркованности.

Департамент городского хозяйства Самары доложил, что с 31 декабря до 2 января к работе готовы три бригады предприятия «Жиллидер» для содержания муниципальных площадок, а до 12 января – одиннадцать бригад.

Этого недостаточно. Нужно рассмотреть возможность увеличения бригад, а также сформировать резервные для оперативной отработки обращений жителей в течение 5 часов, – сказал министр природы Артем Ефимов

Особое внимание – на объекты потребительского рынка, которые образуют большое количество объемной упаковки. Пустые коробки создают большой объем на контейнерных площадках.

Такой отход необходимо, во-первых, сокращать, во-вторых — прессовать. Здесь прошу департамент экономического развития Самары подключиться к информированию пунктов выдачи заказов, магазинов, торговых центров о рациональном использовании накопителей, — поручил Ефимов.

В ГИБДД организована горячая линия для приема обращений диспетчеров регоператора и муниципалитетов о нарушении ПДД на придомовых территориях.

Диспетчерская служба регоператора, транспортирование и колл-центр работают все праздники. Определены адреса двойного вывоза. На линии будет не менее 330 единиц спецтехники, 48 единиц – в резерве.

«Извлечены уроки прохождения прошлых новогодних праздников и регоператору поставлена задача обеспечить качественную работу диспетчеризации в вертикально интегрированной структуре: руководитель - дежурный от регоператора – диспетчер – перевозчики. Диспетчер подключается к решению нестандартных или форс-мажорных ситуаций при выходе из строя мусоровозов и направляет резервы. Эту работу мы будем проверять в течение всех праздников. Все в штабном режиме», – заключил Ефимов.

С 1 января прекращается поток на полигон «Преображенка». До понедельника минприроды определит готовность альтернативных объектов для приема дополнительных отходов, проверит состояние подъездных путей и оценит возможные риски.

Сбор елок – будет. В Самаре определены 20 адресов, куда жители могут отнести новогодние ели с 6 января. Регоператор обеспечит их вывоз на переработку в щепу. Список будет опубликован на priroda.samregion.ru на следующей неделе.

