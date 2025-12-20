Вячеслав Федорищев прокомментировал итоги прямого эфира Президента России Владимира Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин в прямом эфире ответил на вопросы журналистов и жителей страны. Итоги прямой линии прокомментировал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Прямой эфир нашего Президента Владимира Владимировича Путина смотрели командой Правительства. Глава государства подвел итоги года, ответил на вопросы журналистов и жителей страны. Более 4 часов общения, свыше 3 миллионов обращений, – отметил глава Самарской области. – Был затронут широкий круг вопросов: СВО, поддержка наших защитников Отечества и их семей, внешняя политика, геополитическая ситуация в мире, российская экономика, социальная сфера, поддержка семей, развитие инфраструктуры и много других важных тем. В центре внимания Президента не только судьба и будущее страны, но и проблемы, переживания, благополучие каждого соотечественника. Владимир Владимирович в очередной раз показал, что он – главный патриот России, величайший руководитель, ориентир для всех нас. Наш национальный лидер».

В ходе эфира был озвучен вопрос от многодетного отца из Чапаевска, который сообщил, что его зарплаты не хватает на содержание семьи.

«Сразу же дал поручение коллегам уточнить информацию, узнать, какие меры поддержки оказываются. Выяснилось, что третий ребенок родился недавно, но семья статус многодетной не оформляла. Дал поручение помочь с этим вопросом», – сообщил губернатор.

Вячеслав Федорищев также отметил: «Все обращения жителей Самарской области, которые были направлены на прямую линию Президента, мы позже получим и обязательно отработаем. Возьму это на личный контроль».

Фото: пресс-служба правительства Самарской области