В ходе эфира был озвучен вопрос от многодетного отца из Чапаевска, который сообщил, что его зарплаты не хватает на содержание семьи.
Вячеслав Федорищев прокомментировал итоги прямого эфира Президента России Владимира Путина
Более 40 человек госпитализировали после отравления в пансионате в Подмосковье
На его счету почти 40 театральных ролей и более 100 — в кино.
Народный артист России Анатолий Лобоцкий умер на 67-м году жизни
Вывоз ТКО, доступ к площадкам, работа полигонов — комплексная работа ведомств для бесперебойного функционирования системы.
В Минприроды СО прошло совещание по организации обращения с ТКО в новогодние праздники
Российские вина сняли с конкурса виноделия в Сан-Франциско из-за санкций
Сотрудники ФСБ всегда находятся на переднем крае борьбы с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, коррупцией, обеспечивая защиту национальных интересов страны и безопасность наших граждан.
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов ФСБ региона с профессиональным праздником
По информации Приволжского УГМС  21 декабря ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
Утром и днем 21 декабря в губернии ожидается усиление ветра
Стало известно расписание самарских электричек на новогодние праздники
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Отмечается, что следователями и криминалистами регионального СК России проведен осмотр пансионата, изъята необходимая документация, а также взяты образцы продуктов и посуда.

Более 40 человек были госпитализированы в медучреждения в состоянии разной степени тяжести после отравления в пансионате в Подмосковье, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК России.

"В Московской области проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела об отравлении постояльцев пансионата... Установлено, что в пансионате находились 73 человека. В медицинские учреждения в состоянии разной степени тяжести госпитализированы более 40 человек, трое скончались", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

