Более 40 человек госпитализировали после отравления в пансионате в Подмосковье

Более 40 человек были госпитализированы в медучреждения в состоянии разной степени тяжести после отравления в пансионате в Подмосковье, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК России.

"В Московской области проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела об отравлении постояльцев пансионата... Установлено, что в пансионате находились 73 человека. В медицинские учреждения в состоянии разной степени тяжести госпитализированы более 40 человек, трое скончались", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что следователями и криминалистами регионального СК России проведен осмотр пансионата, изъята необходимая документация, а также взяты образцы продуктов и посуда.