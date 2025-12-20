Я нашел ошибку
В день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских и Чудотворца, по окончании Божественной Литургии.
В Самаре прошел праздничный Крестный ход в Иверском монастыре
День станет самым коротким, а ночь самой длинной за весь год.
21 декабря Земля пройдет через точку зимнего солнцестояния
В случае причинения значительного ущерба грозит лишение свободы до двух лет.
Юрист: что грозит за незаконно срубленную к Новому году елку
В ходе эфира был озвучен вопрос от многодетного отца из Чапаевска, который сообщил, что его зарплаты не хватает на содержание семьи.
Вячеслав Федорищев прокомментировал итоги прямого эфира Президента России Владимира Путина
Отмечается, что следователями и криминалистами регионального СК России проведен осмотр пансионата, изъята необходимая документация, а также взяты образцы продуктов и посуда.
Более 40 человек госпитализировали после отравления в пансионате в Подмосковье
На его счету почти 40 театральных ролей и более 100 — в кино.
Народный артист России Анатолий Лобоцкий умер на 67-м году жизни
Вывоз ТКО, доступ к площадкам, работа полигонов — комплексная работа ведомств для бесперебойного функционирования системы.
В Минприроды СО прошло совещание по организации обращения с ТКО в новогодние праздники
российские вина сняли с конкурса виноделия в Сан-Франциско из-за санкций
Российские вина сняли с конкурса виноделия в Сан-Франциско из-за санкций
Юрист: что грозит за незаконно срубленную к Новому году елку

136
В случае причинения значительного ущерба грозит лишение свободы до двух лет.

Россиянам за незаконную вырубку елок в преддверии Нового года может грозить штраф до 5 тысяч рублей, а в случае причинения значительного ущерба - лишение свободы до двух лет, рассказала РИА Новости сотрудник Ассоциации юристов России Юлия Разенкова.

По ее словам, российское законодательство относит такие действия к категории нарушений в области использования лесного фонда. Чаще всего применяется административная ответственность по статье 8.28 КоАП РФ (незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан). Согласно положению статьи, для граждан штраф может составить от трех до пяти тысяч рублей.

"Однако, если ущерб лесному фонду превышает установленный законом порог либо рубка осуществляется с использованием техники, группой лиц или причиняет значительный материальный вред, ответственность становится уже уголовной. В этом случае действует статья 260 УК РФ, предусматривающая крупные штрафы либо принудительные работы, а в крайнем случае даже лишение свободы до 2 лет", - рассказала Разенкова.

 

Фото:  freepik.com

В ходе эфира был озвучен вопрос от многодетного отца из Чапаевска, который сообщил, что его зарплаты не хватает на содержание семьи.
20 декабря 2025  18:52
Вячеслав Федорищев прокомментировал итоги прямого эфира Президента России Владимира Путина
192
Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства.
19 декабря 2025  21:11
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание правительства Самарской области
521
В России могут продлить время работы детсадов
19 декабря 2025  15:48
В России могут продлить время работы детсадов
470
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
19 декабря 2025  15:22
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
536
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
19 декабря 2025  15:04
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
585
Весь список