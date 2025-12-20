Юрист: что грозит за незаконно срубленную к Новому году елку

Россиянам за незаконную вырубку елок в преддверии Нового года может грозить штраф до 5 тысяч рублей, а в случае причинения значительного ущерба - лишение свободы до двух лет, рассказала РИА Новости сотрудник Ассоциации юристов России Юлия Разенкова.

По ее словам, российское законодательство относит такие действия к категории нарушений в области использования лесного фонда. Чаще всего применяется административная ответственность по статье 8.28 КоАП РФ (незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан). Согласно положению статьи, для граждан штраф может составить от трех до пяти тысяч рублей.

"Однако, если ущерб лесному фонду превышает установленный законом порог либо рубка осуществляется с использованием техники, группой лиц или причиняет значительный материальный вред, ответственность становится уже уголовной. В этом случае действует статья 260 УК РФ, предусматривающая крупные штрафы либо принудительные работы, а в крайнем случае даже лишение свободы до 2 лет", - рассказала Разенкова.

Фото: freepik.com