Сколько длится самый короткий день и самая длинная ночь в 2025 году.

В 2025 году 21 декабря Земля пройдет через точку зимнего солнцестояния — момент, когда день станет самым коротким, а ночь самой длинной за весь год, пишут «Известия».

Когда наступит день зимнего солнцестояния в 2025 году

Зимнее солнцестояние в 2025 году придет 21 декабря — это момент, когда день становится самым коротким, а ночь — длиннейшей за весь год. По расчетам астрономических сервисов, точное время солнцестояния в московском часовом поясе наступит примерно в 18:03 мск. С этого момента начинается постепенное увеличение светового дня, символически обозначающее «поворот к весне».

Сколько длится световой день и ночь 21 декабря 2025 года

В Москве 21 декабря солнце взойдет примерно в 8:58 и зайдет около 15:58 — световой день продлится чуть больше семи часов. Это минимальная продолжительность дневного времени в году. Аналогичная ситуация наблюдается по всей европейской части России, где день сокращается до 7–7,5 часа. Именно от этой даты в астрономических календарях начинается обратный отсчет — постепенное прибавление света с каждым днем.

Фото: freepik.com