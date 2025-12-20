Я нашел ошибку
В день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских и Чудотворца, по окончании Божественной Литургии.
В Самаре прошел праздничный Крестный ход в Иверском монастыре
День станет самым коротким, а ночь самой длинной за весь год.
21 декабря Земля пройдет через точку зимнего солнцестояния
В случае причинения значительного ущерба грозит лишение свободы до двух лет.
Юрист: что грозит за незаконно срубленную к Новому году елку
В ходе эфира был озвучен вопрос от многодетного отца из Чапаевска, который сообщил, что его зарплаты не хватает на содержание семьи.
Вячеслав Федорищев прокомментировал итоги прямого эфира Президента России Владимира Путина
Отмечается, что следователями и криминалистами регионального СК России проведен осмотр пансионата, изъята необходимая документация, а также взяты образцы продуктов и посуда.
Более 40 человек госпитализировали после отравления в пансионате в Подмосковье
На его счету почти 40 театральных ролей и более 100 — в кино.
Народный артист России Анатолий Лобоцкий умер на 67-м году жизни
Вывоз ТКО, доступ к площадкам, работа полигонов — комплексная работа ведомств для бесперебойного функционирования системы.
В Минприроды СО прошло совещание по организации обращения с ТКО в новогодние праздники
российские вина сняли с конкурса виноделия в Сан-Франциско из-за санкций
Российские вина сняли с конкурса виноделия в Сан-Франциско из-за санкций
21 декабря Земля пройдет через точку зимнего солнцестояния

130
День станет самым коротким, а ночь самой длинной за весь год.

Сколько длится самый короткий день и самая длинная ночь в 2025 году.

В 2025 году 21 декабря Земля пройдет через точку зимнего солнцестояния — момент, когда день станет самым коротким, а ночь самой длинной за весь год, пишут «Известия».

Когда наступит день зимнего солнцестояния в 2025 году

Зимнее солнцестояние в 2025 году придет 21 декабря — это момент, когда день становится самым коротким, а ночь — длиннейшей за весь год. По расчетам астрономических сервисов, точное время солнцестояния в московском часовом поясе наступит примерно в 18:03 мск. С этого момента начинается постепенное увеличение светового дня, символически обозначающее «поворот к весне».

Сколько длится световой день и ночь 21 декабря 2025 года

В Москве 21 декабря солнце взойдет примерно в 8:58 и зайдет около 15:58 — световой день продлится чуть больше семи часов. Это минимальная продолжительность дневного времени в году. Аналогичная ситуация наблюдается по всей европейской части России, где день сокращается до 7–7,5 часа. Именно от этой даты в астрономических календарях начинается обратный отсчет — постепенное прибавление света с каждым днем.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Россия

