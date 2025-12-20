Я нашел ошибку
Главные новости:
В день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских и Чудотворца, по окончании Божественной Литургии.
В Самаре прошел праздничный Крестный ход в Иверском монастыре
День станет самым коротким, а ночь самой длинной за весь год.
21 декабря Земля пройдет через точку зимнего солнцестояния
В случае причинения значительного ущерба грозит лишение свободы до двух лет.
Юрист: что грозит за незаконно срубленную к Новому году елку
В ходе эфира был озвучен вопрос от многодетного отца из Чапаевска, который сообщил, что его зарплаты не хватает на содержание семьи.
Вячеслав Федорищев прокомментировал итоги прямого эфира Президента России Владимира Путина
Отмечается, что следователями и криминалистами регионального СК России проведен осмотр пансионата, изъята необходимая документация, а также взяты образцы продуктов и посуда.
Более 40 человек госпитализировали после отравления в пансионате в Подмосковье
На его счету почти 40 театральных ролей и более 100 — в кино.
Народный артист России Анатолий Лобоцкий умер на 67-м году жизни
Вывоз ТКО, доступ к площадкам, работа полигонов — комплексная работа ведомств для бесперебойного функционирования системы.
В Минприроды СО прошло совещание по организации обращения с ТКО в новогодние праздники
российские вина сняли с конкурса виноделия в Сан-Франциско из-за санкций
Российские вина сняли с конкурса виноделия в Сан-Франциско из-за санкций
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.72
0.69
EUR 94.51
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре прошел праздничный Крестный ход в Иверском монастыре

89
В день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских и Чудотворца, по окончании Божественной Литургии.

19 декабря, в день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских и Чудотворца, по окончании Божественной Литургии в одноименном храме, расположенном в колокольне Иверской обители, был совершен Крестный ход, сообщает  Самарская Митрополия.

«В Крестном ходе вокруг колокольни приняли участие духовенство обители, настоятельница Иверского монастыря игумения Любовь с сестрами и прихожане. Каждый присутствующий на богослужении был окроплён святой водой во время Крестного хода и все ощущали присутствие Николая Угодника»
-делится впечатлениями официальное сообщество Иверского монастыря.

В 1929 году дореволюционную колокольню взорвали, а колокола увезли.

Новая колокольня была выстроена уже в 2011 году. Современная колокольня — точная копия дореволюционной монастырской колокольни, которая долгое время являлась визитной карточкой Самары. Она – красивая и заметная достопримечательность крупного приволжского губернского центра 21 века. 57 – метровая белоснежная колокольня видна издалека из разных точек города и сразу привлекает внимание туристов с теплоходов, плывущих по Волге.

 

Фото:  Самарская Митрополия

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ходе эфира был озвучен вопрос от многодетного отца из Чапаевска, который сообщил, что его зарплаты не хватает на содержание семьи.
20 декабря 2025, 18:52
Вячеслав Федорищев прокомментировал итоги прямого эфира Президента России Владимира Путина
В ходе эфира был озвучен вопрос от многодетного отца из Чапаевска, который сообщил, что его зарплаты не хватает на содержание семьи. Политика
193
Вывоз ТКО, доступ к площадкам, работа полигонов — комплексная работа ведомств для бесперебойного функционирования системы.
20 декабря 2025, 15:54
В Минприроды СО прошло совещание по организации обращения с ТКО в новогодние праздники
Вывоз ТКО, доступ к площадкам, работа полигонов — комплексная работа ведомств для бесперебойного функционирования системы. ЖКХ
271
Сотрудники ФСБ всегда находятся на переднем крае борьбы с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, коррупцией, обеспечивая защиту национальных интересов страны и безопасность наших граждан.
20 декабря 2025, 15:07
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов ФСБ региона с профессиональным праздником
Сотрудники ФСБ всегда находятся на переднем крае борьбы с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, коррупцией, обеспечивая защиту национальных... Общество
259
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В ходе эфира был озвучен вопрос от многодетного отца из Чапаевска, который сообщил, что его зарплаты не хватает на содержание семьи.
20 декабря 2025  18:52
Вячеслав Федорищев прокомментировал итоги прямого эфира Президента России Владимира Путина
192
Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства.
19 декабря 2025  21:11
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание правительства Самарской области
521
В России могут продлить время работы детсадов
19 декабря 2025  15:48
В России могут продлить время работы детсадов
470
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
19 декабря 2025  15:22
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
536
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
19 декабря 2025  15:04
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
585
Весь список