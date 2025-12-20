В Самаре прошел праздничный Крестный ход в Иверском монастыре

19 декабря, в день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских и Чудотворца, по окончании Божественной Литургии в одноименном храме, расположенном в колокольне Иверской обители, был совершен Крестный ход, сообщает Самарская Митрополия.

«В Крестном ходе вокруг колокольни приняли участие духовенство обители, настоятельница Иверского монастыря игумения Любовь с сестрами и прихожане. Каждый присутствующий на богослужении был окроплён святой водой во время Крестного хода и все ощущали присутствие Николая Угодника»

-делится впечатлениями официальное сообщество Иверского монастыря.

В 1929 году дореволюционную колокольню взорвали, а колокола увезли.

Новая колокольня была выстроена уже в 2011 году. Современная колокольня — точная копия дореволюционной монастырской колокольни, которая долгое время являлась визитной карточкой Самары. Она – красивая и заметная достопримечательность крупного приволжского губернского центра 21 века. 57 – метровая белоснежная колокольня видна издалека из разных точек города и сразу привлекает внимание туристов с теплоходов, плывущих по Волге.

Фото: Самарская Митрополия