Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 26-28 июля

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26 июля (пятница) в 18.00 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке «Было/Не было» (12+).

Заведующий Музеем-галерей «Заварка» Екатерина Елисеева познакомит посетителей с самарским фольклором. На экскурсии гости пройдутся по залам, узнают о концепции и идее выставки, попробуют самостоятельно интерпретировать былички, сказки, легенды.

Вход на мероприятие – 250 рублей.

27 июля (суббота) в 16.00 пройдет ридинг-группа «Рассказы о достоверном» (12+).

Это практика коллективного чтения литературы. В рамках работы выставки «Было/Не было» (12+) участники проекта вместе с кандидатом филологических наук, администратором социальной сети Вконтакте Музея-галереи «Заварка» Ольгой Иваевой будут читать и обсуждать тексты из книги Дмитрия Садовникова «Сказки и предания Самарского края» (12+).

Вход на мероприятие – 250 рублей.

В воскресенье, 28 июля, в «Заварке» состоится несколько мероприятий:

В 14.00 пройдет арт-медиация (12+) по выставке «Было/Не было» (12+).

В проекте представлены разные варианты кураторской интерпретации сказок, легенд, былин и быличек Самарской Луки. Посетители вместе с научным сотрудником музея Анастасией Волынкиной проведут свой собственный анализ, познакомятся с уникальным нематериальным культурным наследием нашего края и смогут почувствовать себя главными героями произведений.

Вход на мероприятие – 250 рублей.

В 16.00 пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+).

Дом на улице Самарской, в котором разместилась «Заварка» – один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары. Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова.

Вход на мероприятие – 150 рублей (входной билет в стоимость не входит).