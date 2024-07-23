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Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 26-28 июля
В Самаре состоится четвертое занятие интерактивной программы «Сказочный июль»
Для самарцев работает выставка «Было/Не было» (12+)
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Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 26-28 июля

23 июля 2024 09:28
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Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 26-28 июля

26 июля (пятница) в 18.00 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке «Было/Не было» (12+).
Заведующий Музеем-галерей «Заварка» Екатерина Елисеева познакомит посетителей с самарским фольклором. На экскурсии гости пройдутся по залам, узнают о концепции и идее выставки, попробуют самостоятельно интерпретировать былички, сказки, легенды.
Вход на мероприятие – 250 рублей.

              27 июля (суббота) в 16.00 пройдет ридинг-группа «Рассказы о достоверном» (12+).
Это практика коллективного чтения литературы. В рамках работы выставки «Было/Не было» (12+) участники проекта вместе с кандидатом филологических наук, администратором социальной сети Вконтакте Музея-галереи «Заварка» Ольгой Иваевой будут читать и обсуждать тексты из книги Дмитрия Садовникова «Сказки и предания Самарского края» (12+).
Вход на мероприятие – 250 рублей.

              В воскресенье, 28 июля, в «Заварке» состоится несколько мероприятий:

В 14.00 пройдет арт-медиация (12+) по выставке «Было/Не было» (12+).
В проекте представлены разные варианты кураторской интерпретации сказок, легенд, былин и быличек Самарской Луки. Посетители вместе с научным сотрудником музея Анастасией Волынкиной проведут свой собственный анализ, познакомятся с уникальным нематериальным культурным наследием нашего края и смогут почувствовать себя главными героями произведений.
Вход на мероприятие – 250 рублей.

В 16.00 пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+).
Дом на улице Самарской, в котором разместилась «Заварка» – один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары. Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова.
Вход на мероприятие – 150 рублей (входной билет в стоимость не входит).

Просим обратить внимание – количество мест на мероприятия ограничено, поэтому требуется обязательная предварительная запись в социальных сетях Музея-галереи «Заварка».

Теги: Мероприятия

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