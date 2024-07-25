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Специалисты центра назначают противовирусную терапию, проводят необходимые обследования и корректируют лечение.
Специалисты областного гепатологического центра координируют оказание помощи пациентам с вирусным гепатитом С
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Специалисты областного гепатологического центра координируют оказание помощи пациентам с вирусным гепатитом С

25 июля 2024 18:38
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Специалисты центра назначают противовирусную терапию, проводят необходимые обследования и корректируют лечение.

Специализированный центр размещается на базе поликлиники Самарской городской больницы №10 в микрорайоне Волгарь, построенной благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Он объединяет службу помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С.

Пациенты с предварительным или установленным диагнозом «хронический вирусный гепатит» или «цирроз печени вирусной этиологии» получают помощь в подразделении по направлению лечащего врача поликлиники. Специалисты центра назначают противовирусную терапию, проводят необходимые обследования и корректируют лечение.

На его базе работает экспертный совет, который осуществляет отбор пациентов на лекарственную терапию. Обеспечение препаратами взрослых пациентов осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов, средств ОМС. В этом году лекарственную помощь получат более 1500 человек.

«Наш центр действительно выполняет организационно-методическую функцию. Помимо непосредственно оказания медицинской помощи, мы проводим заседания экспертного совета, осуществляем научно-методическую работу, организуем научные конференции, то есть объединяем и координируем работу службы помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С», - рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области, заместитель главного врача больницы Елена Стребкова.

В распоряжении службы два современных УЗИ-аппарата для диагностики заболеваний печени - фиброскан. Оборудование помогает не только оценить степень фиброза печени, но и степень жировой фильтрации органа. Аппараты установлены в гепатологическом центре и СПИД-центре.

Специалисты подчеркивают, для эффективного лечения пациентам необходимо не только принимать назначенные препараты, но и соблюдать правила здорового образа жизни - правильно питаться и отказаться от всех вредных привычек – курения и алкоголя, которые разрушают печень также агрессивно, как вирус гепатита.

«Профилактическое направление в медицине сегодня активно развивается. Наши жители не должны оставаться в стороне, а наоборот всем следует активно заботиться о здоровье. Надо посещать поликлинику с профилактической целью, регулярно проходить диспансеризацию. Это позволит выявлять заболевания печени и все другие заболевания на ранних стадиях, а значит – своевременно начать лечение и продлить активную жизнь», - подчеркнул главный врач больницы Дмитрий Лисица.

 

Фото:   минздрав СО/Алексей Коновалов

Теги: Медицина Самара

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