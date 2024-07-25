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В январе этого года благотворительный фонд «Другое детство» стал победителем конкурса социальных проектов от Фонда Президентских грантов. В рамках проекта «Дом Другого детства» были открыты группы кратковременного пребывания для детей с различными ментальными нарушениями. А для мам особенных детей были организованы различные творческие мастер-классы, где они могут отвлечься от будней особого материнства, пообщаться, обучиться новым навыкам и посвятить время полностью себе.

С начала проекта состоялось 13 творческих мастер-классов: мамы вышивали броши из бисера, вязали декоративные лукошки, мастерили декор, рисовали картины. В мероприятиях приняли участие около 50 необыкновенных мам особенных детей.

Мастер-классы проходят каждую неделю.

Проект «Дом Другого детства» от Самарской области вошел в ТОП-100 лучших проектов России среди победителей Фонда президентских грантов.

По словам программного директора фонда «Другое детство» Натальи Батт:

- Каждой маме нужен отдых и время для себя, особенно мамам детей с нарушениями развития. Благодаря проекту «Дом Другого детства» у наших родителей появилась возможность заняться здоровьем, неотложными делами, творчеством и просто отдохнуть. Приятно, что добрые субботы переросли в добрые будни – теперь мамы со спокойной душой оставляют детей до четырех часов в группе под присмотром опытных нянь, а сами посещают мастер-классы. А затем, счастливые, вдохновленные и отдохнувшие возвращаются к своим сыночкам и дочкам.

Теперь по субботам в фонде «Другое детство» шумно и по-душевному тепло. Из помещения с необычным названием «Мамошная» доносятся веселые женские голоса и смех, там царит атмосфера творчества и доброты.

Участницам проекта особенно полюбилась вышивка брошек бисером. Ведет эти занятия мама особенного мальчика Наталья Бондарук. Легко и доступно она знакомит участниц с искусством вышивки, и в копилке у каждой теперь по несколько ювелирных изделий из бисера.

- Я давно искала единомышленников. Хотелось создать компанию, которую объединяет один интерес, вместе с ними расти, обучаться, делиться опытом. Мне очень нравится обучать, обсуждать материалы и техники вышивки. Искренне радуюсь, когда у ученицы получается создать красоту. А еще мастер-классы помогают мамочкам отвлечься из рутины и вырваться из заточения в четырех стенах, - поделилась Наталья Бондарук.

Проект «Дом Другого детства» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Записаться на мастер-классы:

Позвонить или написать в личном сообщении Наталье Батт по телефону 8-917-821-28-29 (Viber, WhatsApp, TG)

Мастер-классы проходят в фонде «Другое детство» по адресу: г. Тольятти, ул. Жукова, 50