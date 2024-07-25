Самарский врач-гастроэнтеролог: "Печень подростка разрушается под действием алкоголя гораздо быстрее, чем у взрослого человека"

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Врач-гастроэнтеролог Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Елена Трифонова:



"Главным органом-мишенью, на который негативно воздействует алкоголь, является печень. Именно она принимает на себя основной удар и обеспечивает выведение алкоголя из организма.



Печень подростка разрушается под действием алкоголя гораздо быстрее, чем у взрослого человека. Проницаемость сосудистых стенок у подростков выше, а механизмы работы ферментов в печени еще не сформированы окончательно.



Как именно алкоголь влияет на печень?

приводит к жировому перерождению клеток печени и нарушению синтеза витаминов, ферментов, белкового и углеводного обмена.

тормозит метаболизм жиров, нарушает синтез холестерина, что ведет к повышенному отложению жира в тканях печени.



На ранних этапах этот процесс является обратимым, но при дальнейшем регулярном употреблении этанола происходит гибель функциональных клеток печени — гепатоцитов. Поврежденные гепатоциты замещаются соединительной тканью, что приводит сначала к фиброзу, а затем и к циррозу печени.



Также, например, любое пиво — сильное мочегонное средство. Если его употреблять регулярно, из организма вымываются минеральные и питательные вещества, потеря которых для растущего организма подростка может оказаться невосполнимой.



Слабоалкогольные коктейли представляют собой опасную смесь из сахара, красителя и спирта. Они помимо дозы алкоголя поставляет в организм подростка избыточное количество калорий. Также в них часто содержится и кофеин, негативно влияющий на нервную и сердечно-сосудистую системы.



Как защитить подростка от алкоголя?

постарайтесь направить их энергию в безопасное русло, позволив им проявлять свое творчество и свою индивидуальность

заинтересуйте подростка занятиями физической активностью, творчеством и научной деятельностью

помогайте им принимать верные решения и двигаться в правильном направлении

создайте здоровую психоэмоциональную среду, сформируйте здоровые привычки для себя и для подрастающего поколения дома, в школе и в обществе".

Фото: минздрав СО