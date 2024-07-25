Я нашел ошибку
Главные новости:
Установленные на предприятии новые роботизированные линии – первые в России, которые позволяют выпускать колеса диаметром от 18 до 19 дюймов.
Завод в Тольятти благодаря ФРП увеличил мощность производства колес для легковых авто на 2 млн штук
В Самаре ночью +13, +15° С, днем +20, +22°С.
26 июля в Самарской области кратковременный дождь, возможна гроза, до +23°С
Самарскую и Ульяновскую область связывает множество проектов, уже начата совместная разработка межрегионального туристического маршрута .
«Великий Волжский путь» соединяет Самарскую и Ульяновскую область в новые туристические маршруты
Как защитить подростка от алкоголя?
Самарский врач-гастроэнтеролог: "Печень подростка разрушается под действием алкоголя гораздо быстрее, чем у взрослого человека"
Всего за последние несколько лет автопарк Тольяттинской городской поликлиники №2 пополнили 5 новых автомобилей – 4 «Гранты» и одна машина, оснащённая носилками.
Тольяттинская поликлиника №2 получила два новых автомобиля неотложной помощи
К Международному дню тигра самарская телебашня «переоденется» в полосатого хищника
К Международному дню тигра самарская телебашня «переоденется» в полосатого хищника
Большинству самарцев работодатель предоставляет технику для работы
Большинству самарцев работодатель предоставляет технику для работы
Стали известны параметры будущей высотки у ТЦ «Гудок» в Самаре
Стали известны параметры будущей высотки у ТЦ «Гудок» в Самаре
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.55
-0.75
EUR 94.38
-1.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 26-28 июля
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский врач-гастроэнтеролог: "Печень подростка разрушается под действием алкоголя гораздо быстрее, чем у взрослого человека"

25 июля 2024 14:29
127
Как защитить подростка от алкоголя?

Врач-гастроэнтеролог Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Елена Трифонова:

"Главным органом-мишенью, на который негативно воздействует алкоголь, является печень. Именно она принимает на себя основной удар и обеспечивает выведение алкоголя из организма.

Печень подростка разрушается под действием алкоголя гораздо быстрее, чем у взрослого человека. Проницаемость сосудистых стенок у подростков выше, а механизмы работы ферментов в печени еще не сформированы окончательно.

Как именно алкоголь влияет на печень?
 приводит к жировому перерождению клеток печени и нарушению синтеза витаминов, ферментов, белкового и углеводного обмена.
 тормозит метаболизм жиров, нарушает синтез холестерина, что ведет к повышенному отложению жира в тканях печени.

На ранних этапах этот процесс является обратимым, но при дальнейшем регулярном употреблении этанола происходит гибель функциональных клеток печени — гепатоцитов. Поврежденные гепатоциты замещаются соединительной тканью, что приводит сначала к фиброзу, а затем и к циррозу печени.

Также, например, любое пиво — сильное мочегонное средство. Если его употреблять регулярно, из организма вымываются минеральные и питательные вещества, потеря которых для растущего организма подростка может оказаться невосполнимой.

Слабоалкогольные коктейли представляют собой опасную смесь из сахара, красителя и спирта. Они помимо дозы алкоголя поставляет в организм подростка избыточное количество калорий. Также в них часто содержится и кофеин, негативно влияющий на нервную и сердечно-сосудистую системы.

Как защитить подростка от алкоголя?

постарайтесь направить их энергию в безопасное русло, позволив им проявлять свое творчество и свою индивидуальность
заинтересуйте подростка занятиями физической активностью, творчеством и научной деятельностью
помогайте им принимать верные решения и двигаться в правильном направлении
создайте здоровую психоэмоциональную среду, сформируйте здоровые привычки для себя и для подрастающего поколения дома, в школе и в обществе".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Всего за последние несколько лет автопарк Тольяттинской городской поликлиники №2 пополнили 5 новых автомобилей – 4 «Гранты» и одна машина, оснащённая носилками.
25 июля 2024, 14:13
Тольяттинская поликлиника №2 получила два новых автомобиля неотложной помощи
Всего за последние несколько лет автопарк Тольяттинской городской поликлиники №2 пополнили 5 новых автомобилей – 4 «Гранты» и одна машина, оснащённая... Здравоохранение
112
Специализированная помощь, профилактика обострений и обучение самоконтролю.
24 июля 2024, 16:35
В учреждениях здравоохранения региона открыты 8 кабинетов по лечению пациентов с хронической сердечной недостаточностью
Специализированная помощь, профилактика обострений и обучение самоконтролю. Здравоохранение
629
В 98% случаев нам удается победить его с первого раза.
23 июля 2024, 15:31
Эксперт минздрава СО: вирусный гепатит С считается практически излечимым заболеванием
В 98% случаев нам удается победить его с первого раза. Здравоохранение
536
Здравоохранение
Как защитить подростка от алкоголя?
25 июля 2024  14:29
Самарский врач-гастроэнтеролог: "Печень подростка разрушается под действием алкоголя гораздо быстрее, чем у взрослого человека"
127
Всего за последние несколько лет автопарк Тольяттинской городской поликлиники №2 пополнили 5 новых автомобилей – 4 «Гранты» и одна машина, оснащённая носилками.
25 июля 2024  14:13
Тольяттинская поликлиника №2 получила два новых автомобиля неотложной помощи
112
Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
24 июля 2024  16:58
Россияне стали меньше пить и курить
365
Специализированная помощь, профилактика обострений и обучение самоконтролю.
24 июля 2024  16:35
В учреждениях здравоохранения региона открыты 8 кабинетов по лечению пациентов с хронической сердечной недостаточностью
629
В Богатовском районе обновляются подразделения больницы
24 июля 2024  10:59
В Богатовском районе обновляются подразделения больницы
300
В 98% случаев нам удается победить его с первого раза.
23 июля 2024  15:31
Эксперт минздрава СО: вирусный гепатит С считается практически излечимым заболеванием
536
Самарские врачи  с помощью современного  оборудования  освоили новый вид операции.
22 июля 2024  15:49
Самарские кардиохирурги помогают пациентам со сложными кальцинированными поражениями коронарных артерий 
829
В ходе встречи с коллективом обсудили увеличение количества телемедицинских консультаций для повышения доступности медпомощи.
19 июля 2024  16:37
В Новокуйбышевской больнице представители ведомства встретились с пациентами и медработниками
859
Это может привести к тяжелым, а иногда и угрожающим жизни последствиям.
19 июля 2024  15:57
Минздрав СО: длительная работа на дачах в жаркие дни, особенно с опущенной вниз головой НЕДОПУСТИМА
705
Постоянная умственная деятельность. Мозговая активность не только способствует рождению новых нейронных связей, но и генерирует клетки.
19 июля 2024  14:55
Врач-невролог больницы им. В.Д. Середавина: как сохранить здоровье головного мозга
823
Весь список
В центре внимания
Врио губернатора Самарской области обратился к работникам следственных органов по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ
25 июля 2024  13:33
Врио губернатора Самарской области обратился к работникам следственных органов по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ
146
Проект «Дом Другого детства» от Самарской области вошел в ТОП-100 лучших проектов России
25 июля 2024  11:58
Проект «Дом Другого детства» от Самарской области вошел в ТОП-100 лучших проектов России
163
Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» стартовал в Самарской области
25 июля 2024  09:53
Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» стартовал в Самарской области
243
В Самаре продолжают работу пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области
24 июля 2024  14:00
В Самаре продолжают работу пункты приема обращений жителей в адрес врио Губернатора Самарской области
522
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
24 июля 2024  10:10
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
357
Весь список