В Красноярском районе столкнулись грузовик DAF и автомобиль TANK: погибли мужчина и 5-летняя девочка 

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Сотрудники полиции работали на месте смертельного ДТП в Красноярском районе.

По предварительным данным, 26 июля, днем, водитель 1991 г.р. управляя грузовым автомобилем DAF в составе с полуприцепом, загруженным керамогранитной плиткой, двигался по автодороге Р229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград со стороны Волгограда.

В пути следования на 1-м км при торможении полуприцеп вынесло на полосу предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем TANK, под управлением водителя 1986 г.р., который ехал во встречном направлении.

На месте ДТП погибли несовершеннолетняя девочка-пассажир 2021 г.р. и мужчина-пассажир 1984 г.р. Водитель TANK госпитализирован.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Также на месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСЧ 151 ПСО 41.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"