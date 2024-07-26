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"Крылья Советов" проиграли "Ростову" - 3:1
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"Крылья Советов" проиграли "Ростову" - 3:1

26 июля 2024 21:22
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В следующем матче "Крылья Советов" в рамках первого тура группового этапа Fonbet Кубка России сыграют в Махачкале с "Динамо".

Во втором туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Ростов". Счет в матче был открыт на последней минуте первого тайма. После передачи в штрафную Даниила Уткина капитан "Крыльев" Александр Солдатенков срезал мяч в свои ворота – 0:1.

На 62 минуте встречи вышел на замену экс-игрок "Крыльев" Егор Голенков, и почти сразу же дальним ударом отправил мяч в ворота – 0:2.

Через 3 минуты с ударом Дмитрия Цыпченко голкипер гостей справился, на подборе первый оказался Франко Орозко, который и отправил мяч в ворота – 1:2.

На 73 минуте встречи ударом из штрафной Андрей Лангович довел счет до – 1:3.

В следующем матче "Крылья Советов" в рамках первого тура группового этапа Fonbet Кубка России сыграют в Махачкале с "Динамо". Матч состоится в четверг, 1 августа, в 20:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:  пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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