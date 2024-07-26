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Вместе с этим энергетики временно ограничат автомобильное движение по двум полосам по четной стороне ул. Антонова-Овсеенко.
На ул. Антонова-Овсеенко в Самаре энергетики «Т Плюс» приступили к замене теплосети под трамвайными путями
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На ул. Антонова-Овсеенко в Самаре энергетики «Т Плюс» приступили к замене теплосети под трамвайными путями

26 июля 2024 18:22
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Вместе с этим энергетики временно ограничат автомобильное движение по двум полосам по четной стороне ул. Антонова-Овсеенко.

С сегодняшнего дня, 26 июля, специалисты «Т Плюс» приступили к замене теплотрассы под трамвайными путями в районе пересечения ул. Антонова-Овсеенко и ул. И.Булкина. Вместе с этим энергетики временно ограничат автомобильное движение по двум полосам по четной стороне ул. Антонова-Овсеенко.

В рамках реконструкции данного участка теплосети будет обновлено 340 метров коммуникаций по трассе. К пятнице специалисты «Т Плюс» уже переложили 240 метров теплосети и собрали монтажную схему участка. Полностью завершить перекладку под трамвайными путями и возобновить движение общественного транспорта планируется к вторнику, 30 июля. В свою очередь строительно-монтажные работы и восстановление благоустройства по четной стороне ул. Антонова-Овсеенко будут выполнены до 6:00 вторника, 6 августа.

«Нами приложены максимальные усилия для сокращения сроков ограничения движения трамваев и автотранспорта на данном участке. К перекладке, необходимой для надежного прохождения очередного отопительного сезона, привлечен весь необходимый персонал и специальная техника», - подчеркнул технический директор - главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Александр Климашин.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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