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В Самарской области пройдут всероссийские соревнования по роллер-спорту
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В Самарской области пройдут всероссийские соревнования по роллер-спорту

26 июля 2024 17:50
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В соревнованиях могут принять участие все желающие от 6 лет и старше при наличии медицинского допуска и страховки от несчастных случаев по виду спорта "роллер спорт".

17 и 18 августа на лыжной базе "Чайка" состоятся соревнования по бегу на роликовых коньках - как для профессиональных спортсменов, так и для всех желающих. 

 17 августа, с 10:00
Всероссийские соревнования по роллер-спорту в спринте на 100 и 1000 метров

 18 августа, с 09:00
Чемпионат России в дисциплине "гонка - марафон" на 42195 метров

В нем примут участие спортсмены от 15 лет и старше, имеющие 3-й спортивный разряд (и выше). Чемпионат России по роллер-спорту состоит из 6 этапов, на каждом из которых разыгрываются разные дисциплины - фигурное катание, слалом, спринт, хоккей и другие. Спортсмены Самарской области удачно выступили в слаломных гонках, проходивших в начале месяца в Москве. Чемпионами страны стали Анна Кукушкина и Вероника Жерельникова, установившие рекорды России. Призерами стали Владислав Муранов и Аксинья Захарова.

В соревнованиях могут принять участие все желающие от 6 лет и старше при наличии медицинского допуска и страховки от несчастных случаев по виду спорта "роллер спорт".

(6+)

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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