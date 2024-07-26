В Самарской области пройдут всероссийские соревнования по роллер-спорту

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17 и 18 августа на лыжной базе "Чайка" состоятся соревнования по бегу на роликовых коньках - как для профессиональных спортсменов, так и для всех желающих.



17 августа, с 10:00

Всероссийские соревнования по роллер-спорту в спринте на 100 и 1000 метров



18 августа, с 09:00

Чемпионат России в дисциплине "гонка - марафон" на 42195 метров



В нем примут участие спортсмены от 15 лет и старше, имеющие 3-й спортивный разряд (и выше). Чемпионат России по роллер-спорту состоит из 6 этапов, на каждом из которых разыгрываются разные дисциплины - фигурное катание, слалом, спринт, хоккей и другие. Спортсмены Самарской области удачно выступили в слаломных гонках, проходивших в начале месяца в Москве. Чемпионами страны стали Анна Кукушкина и Вероника Жерельникова, установившие рекорды России. Призерами стали Владислав Муранов и Аксинья Захарова.



В соревнованиях могут принять участие все желающие от 6 лет и старше при наличии медицинского допуска и страховки от несчастных случаев по виду спорта "роллер спорт".

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Фото: минспорта СО