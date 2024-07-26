В Ульяновске горят три квартиры на третьем этаже в многоквартирном доме

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Пожарные борются с огнем в трех квартирах на третьем этаже в многоквартирном доме на улице Корункова в Ульяновске, проводится эвакуация жильцов, сообщило главное управление МЧС России по Ульяновской области в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

"На пожаре в многоквартирном жилом доме в Ульяновске работают специалисты МЧС России. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту пожара на улице Корункова, 2/19. По предварительной информации, происходит открытое горение в трех квартирах на третьем этаже, сильное задымление во всем подъезде", - говорится в сообщении ведомства.