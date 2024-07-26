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В Самаре на улице Чернореченской одновременно выполняются работы в рамках двух национальных проектов

26 июля 2024 22:09
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«Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда».

Комплексное благоустройство: на улице Чернореченской одновременно выполняются работы в рамках двух национальных проектов – «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда».

Сначала было решено организовать перекладку всех инженерных коммуникаций: тепловых, канализационных, электрических, газовых, а также сетей водоснабжения. По этому направлению с задачами подрядчики ресурсоснабжающих организаций почти справились.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» специалисты трудятся на бульваре. Сейчас по центру улицы уложена часть плитки. Кроме того, масштабные задачи поставлены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». С одной стороны улицы Чернореченской частично устроен новый тротуар. Также на протяжении комплексно ремонтируемого участка проложены коммуникации для системы освещения.

Ранее на улице Чернореченской по дорожному нацпроекту полностью срезали старый верхний слой покрытия проезжей части.

Сейчас в тех местах, где шли перекладки инженерных сетей, все засыпано. На отдельных локациях дороги уложен нижний слой асфальтобетона. Теперь монтируется новый дорожный бортовой камень. Продолжается и обновление тротуаров с обеих сторон улицы. На участке задействованы порядка 50 сотрудников и до 20 единиц техники.

Ожидается, что во второй декаде августа пойдет укладка верхнего слоя покрытия проезжей части из высокопрочной асфальтобетонной смеси ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем.

Планируется высадка кустарников ближе к концу сентября.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: БДД Самара

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