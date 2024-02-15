В Красноармейском район более 5 тысяч жителей получают помощь в обновленной поликлинике

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В поликлинике села Красноармейское проведен ремонт и внедрены бережливые технологии. Новые условия для оказания помощи жителям созданы благодаря нацпроекту «Здравоохранение».



На входе в отделение оборудован пандус. Обновлены регистратура, лаборатория, аптечный пункт, прививочный кабинет, кабинет физиотерапии, а также детский, терапевтический и хирургический стационары. Ориентироваться в поликлинике помогает навигация.



«Также благодаря нацпроекту обновлен ФАП в поселке Софинский, который включает еще и обслуживание п. Бутковский, где проживает порядка 200 взрослых и детей. А для жителей сел Андросовка и Колыбеловка возведены новые модульные фельдшерско-акушерские пункты», — рассказала главный врач Красноармейской районной больницы Анна Степанова.



Также за последние годы автопарк больницы пополнили 6 новых легковых автомобилей для оказания неотложной помощи на базе Лада и 3 автомобиля на базе НИВА, оснащённых полноразмерными носилками.



Модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального «Здравоохранение», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В Самарской области при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения. В 2023 году в регионе обновили 62 медицинских подразделения.

Фото: минздрав СО