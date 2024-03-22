В ФАПе села Михеевка трудится новый фельдшер

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В селе Михеевка Пестравского района работает фельдшерско-акушерский пункт, возведенный по национальному проекту «Здравоохранение» . Сделать это удалось на год раньше благодаря опережающему финансированию. Здесь получают первичную помощь, наблюдаются и проходят диспансеризацию порядка 300 человек — жители села Михеевка и поселка Лозовой.



Прием в отделении ведет фельдшер Надежда Митусова. После окончания Безенчукского медицинского училища специалист работала в инфекционном отделении Пестравской больницы, в Пестравском пансионате для ветеранов труда. Недавно Надежда Митусова приступила к работе в новом ФАПе.



«В здании светло и уютно, поступает новое оборудование. Недавно получили аппарат ЭКГ с функцией передачи данных в дистанционном формате, — рассказала фельдшер. — Сельчане ценят возможность получать необходимую помощь рядом с домом. Чтобы я оперативнее добиралась до пациентов для оказания неотложной помощи и контроля за состоянием больных с тяжелыми заболеваниями, планируется поставить автомобиль. Сейчас прохожу обучение в автошколе».



В ближайшее время планируется благоустройство территории подразделения. Напомним, в 2023 году в Пестравском районе возвели еще один модульный ФАП — в селе Овсянка.



Модернизация первичного звена здравоохранения — важное направление национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения.

Фото: минздрав СО