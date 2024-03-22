Я нашел ошибку
Главные новости:
Активные участники и те, кто заберет питомцев домой, получат подарки!
23 и 24 марта в Самаре состоится 11-й фестиваль-выставка «Друг Человека»
В селе Михеевка Пестравского района работает фельдшерско-акушерский пункт, возведенный по национальному проекту «Здравоохранение» .
В ФАПе села Михеевка трудится новый фельдшер
Выделяют инфекционные заболевания управляемые методами иммунопрофилактики и неуправляемые.
Тольяттинский врач педиатр рассказала о профилактике сезонных вирусных инфекций
Из федерального бюджета на тушение лесных пожаров в Самарской области в этом году предусмотрено более 3 млн рублей.
Лесничества Самарской области готовятся к пожароопасному сезону
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 23 марта в Самарской области и в Самаре ожидается туман
Елена Посевина рассказала ребятам о трудностях и достижениях на пути к спортивным победам и поделилась своей историей успеха.
Заслуженный мастер спорта Елена Посевина встретилась с молодежью Тольятти
Курсантам была доведена информация о порядке поступления в вузы ФСИН России, разъяснена специфика деятельности уголовно-исполнительной системы.
Сотрудники УФСИН СО осуществили выезд в лицей государственной службы и правоохранительных органов
Приглашённые артисты исполнят лучшие хиты Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Джорджа Гершвина и других легендарных мастеров той эпохи.
Георгий Шагалов и «Атлантик-Джаз» выступят в СОУНБ с музыкальной программой
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.95
-0.74
EUR 100.36
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ пройдет открытие выставки московского художника-графика Светланы Цыкаловой "Душа карандаша"
Фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
В Самаре пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В ФАПе села Михеевка трудится новый фельдшер

22 марта 2024 16:07
77
В селе Михеевка Пестравского района работает фельдшерско-акушерский пункт, возведенный по национальному проекту «Здравоохранение» .

В селе Михеевка Пестравского района работает фельдшерско-акушерский пункт, возведенный по национальному проекту «Здравоохранение» . Сделать это удалось на год раньше благодаря опережающему финансированию. Здесь получают первичную помощь, наблюдаются и проходят диспансеризацию порядка 300 человек — жители села Михеевка и поселка Лозовой.

Прием в отделении ведет фельдшер Надежда Митусова. После окончания Безенчукского медицинского училища специалист работала в инфекционном отделении Пестравской больницы, в Пестравском пансионате для ветеранов труда. Недавно Надежда Митусова приступила к работе в новом ФАПе.

«В здании светло и уютно, поступает новое оборудование. Недавно получили аппарат ЭКГ с функцией передачи данных в дистанционном формате, — рассказала фельдшер. — Сельчане ценят возможность получать необходимую помощь рядом с домом. Чтобы я оперативнее добиралась до пациентов для оказания неотложной помощи и контроля за состоянием больных с тяжелыми заболеваниями, планируется поставить автомобиль. Сейчас прохожу обучение в автошколе».

В ближайшее время планируется благоустройство территории подразделения. Напомним, в 2023 году в Пестравском районе возвели еще один модульный ФАП — в селе Овсянка.

Модернизация первичного звена здравоохранения — важное направление национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Выделяют инфекционные заболевания управляемые методами иммунопрофилактики и неуправляемые.
22 марта 2024, 15:44
Тольяттинский врач педиатр рассказала о профилактике сезонных вирусных инфекций
Выделяют инфекционные заболевания управляемые методами иммунопрофилактики и неуправляемые. Здравоохранение
32
По результатам проведения углубленной диспансеризации в этом году у 1/3 пациентов выявлены изменения в состоянии здоровья.
21 марта 2024, 17:46
Более 15 000 жителей Самарской области прошли углубленную диспансеризацию
По результатам проведения углубленной диспансеризации в этом году у 1/3 пациентов выявлены изменения в состоянии здоровья. Здравоохранение
530
Три новых «Нивы» помогают доставлять пациентов в подразделения.
21 марта 2024, 16:12
Девять подразделений Красноармейской больницы оснащены новыми автомобилями
Три новых «Нивы» помогают доставлять пациентов в подразделения. Здравоохранение
565
Здравоохранение
В селе Михеевка Пестравского района работает фельдшерско-акушерский пункт, возведенный по национальному проекту «Здравоохранение» .
22 марта 2024  16:07
В ФАПе села Михеевка трудится новый фельдшер
77
Выделяют инфекционные заболевания управляемые методами иммунопрофилактики и неуправляемые.
22 марта 2024  15:44
Тольяттинский врач педиатр рассказала о профилактике сезонных вирусных инфекций
93
Резидент «Жигулевской долины» разрабатывает медоборудование для оздоровления и реабилитации
22 марта 2024  13:53
Резидент «Жигулевской долины» разрабатывает медоборудование для оздоровления и реабилитации
160
самарские врачи спасли мужчину, пережившего клиническую смерть
22 марта 2024  13:48
Самарские врачи спасли мужчину, пережившего клиническую смерть
229
В Клиниках СамГМУ впервые начали выполнять уникальное протезирование коленного и тазобедренного суставов
22 марта 2024  13:12
В Клиниках СамГМУ впервые начали выполнять уникальное протезирование коленного и тазобедренного суставов
216
По результатам проведения углубленной диспансеризации в этом году у 1/3 пациентов выявлены изменения в состоянии здоровья.
21 марта 2024  17:46
Более 15 000 жителей Самарской области прошли углубленную диспансеризацию
533
Три новых «Нивы» помогают доставлять пациентов в подразделения.
21 марта 2024  16:12
Девять подразделений Красноармейской больницы оснащены новыми автомобилями
574
Налоговый вычет за диспансеризацию примут в этом году
21 марта 2024  13:05
Налоговый вычет за диспансеризацию примут в этом году
507
СамГМУ и ГК “Мать и дитя” будут совместно развивать сферу клинической эмбриологии
21 марта 2024  12:41
СамГМУ и ГК “Мать и дитя” будут совместно развивать сферу клинической эмбриологии
496
В «цифровой операционной» Клиник СамГМУ успешно проведена первая челюстно-лицевая операция
21 марта 2024  09:54
В «цифровой операционной» Клиник СамГМУ успешно проведена первая челюстно-лицевая операция
391
Весь список
В центре внимания
12 июня на площади Куйбышева состоится третий фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ»
22 марта 2024  11:59
12 июня на площади Куйбышева состоится третий фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ»
226
В Самарской области вскрытие малых рек ожидается с 5 по 20 апреля
21 марта 2024  09:49
В Самарской области вскрытие малых рек ожидается с 5 по 20 апреля
354
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
20 марта 2024  10:24
Фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
460
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за решение провести в Самаре международный спортивный форум
20 марта 2024  09:35
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за решение провести в Самаре международный спортивный форум
1385
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
19 марта 2024  13:06
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
829
Весь список