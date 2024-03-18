Ученые СамГМУ разработали уникальный метод лечения онкологии с использованием натуральных клеток-киллеров

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В Самарском государственном медицинском университете разработана уникальная методика лечения онкологических заболеваний с использованием натуральных клеток-киллеров из пуповинной крови (NK-терапия). Исследования нового метода иммунотерапии с применением у пациентов с множественной миеломой показали 80% эффективность, а также отсутствие побочных реакций и серьезных нежелательных явлений. Использование инновационной технологии позволит также оптимизировать финансовые затраты на дорогостоящую таргетную терапию.

Множественная миелома (ММ) — это злокачественная опухоль кроветворной и лимфоидной тканей. Заболеваемость составляет приблизительно 1% среди всех злокачественных опухолей и до 10−15% всех опухолей крови. Чаще всего болезнь встречается у людей старше 65 лет, но может возникнуть и у более молодых людей. ММ является прогрессирующим многостадийным заболеванием.

Разработка новой методики борьбы с раком крови проводится на кафедре госпитальной терапии с курсами поликлинической терапии и трансфузиологии СамГМУ под руководством научных руководителей проекта: д.м.н., профессора Ольги Тюминой и проректора по научной работе СамГМУ, д.м.н., профессора Игоря Давыдкина.

Как отмечает Ольга Тюмина, молекулярные основы развития ММ не совсем ясны, но известно, что решающим фактором прогрессирования заболевания является дисфункция естественных клеток-киллеров (NK). В настоящее время в лечении применяется полихимиотерапия, производится аутотрансплантация гемопоэтических стволовых клеток.

«Но несмотря на усовершенствованные стратегии лечения, ММ все еще представляет проблему в терапии, потому что у ряда больных наблюдаются рецидивы опухоли или развивается резистентность к проводимой терапии. Это обусловлено чрезвычайной вариабельностью клинических проявлений и активностью патологического процесса, — комментирует Ольга Тюмина. — Прогноз в большинстве случаев крайне неблагоприятный. В связи с этим мы начали искать новые пути и стратегии терапии, которые смогут дать шанс на долгосрочную выживаемость без прогрессирования заболевания. NK-клетки могут выполнять важную роль в лечении ММ и данная терапия является перспективным направлением для изучения и применения в клинической практике у таких больных».

Применение пуповинной крови общепризнанно является эффективным методом лечения онкогематологических заболеваний. Ее все чаще использует в качестве источника стволовых клеток, которые могут использоваться для трансплантации и восстановления кроветворной системы пациента.

«Естественные клетки-киллеры или NK-клетки обеспечивают ответ на заражение внутриклеточными бактериями и вирусами, уничтожая инфицированные клетки, а также принимают важное участие в работе противоопухолевого иммунитета. В отличие от других иммунных клеток, NK-клетки дают очень быстрый ответ. При их введении почти исключается развитие реакции „трансплантат против хозяина“, кроме того, они практически не оказывают токсического действия на нормальные клетки, что снижает вероятность побочных эффектов иммунотерапии, — отмечает Игорь Давыдкин. — Иммунотерапия на основе NK-клеток, полученных из пуповинной крови, имеет большой терапевтический потенциал для онкологических больных и может стать эффективным методом лечения онкологических заболеваний, так как позволяет активировать естественные механизмы иммунного ответа и уничтожения опухолевых клеток».

Ученые СамГМУ уже провели исследования в отделении госпитальной терапии клиник СамГМУ. В них приняли участие 10 пациентов (7 мужчин и 3 женщин) с рецидивирующей/рефрактерной множественной миеломой, ранее получившие более 3 линий терапии. Средний возраст пациентов — 59,4 года. Средняя длительность заболевания — 5,3 года. Всем пациентам проводилось еженедельное внутривенное введение донорского концентрата стволовых клеток из пуповинной крови. Подбор донорского концентрата пуповинной крови осуществлялся в банке пуповинной крови Медицинского центра «Династия».

В результате лечения у 8 из пациентов был выявлен ответ на терапию. У 2 пациентов было зафиксирован слабый ответ, при этом сохранилась стабильность состояния. Как отмечают ученые, это может указывать на более сложный ход заболевания и требовать дополнительных мер лечения для достижения положительных результатов.

В настоящее время разрабатывается необходимая документация для включения данного метода в перечень медицинских услуг, оказываемых в Клиниках СамГМУ.

Разработка метода «Адаптивной иммунотерапии на основе аллореактивных по KIR-рецепторам натуральных киллерных клеток пуповинной крови» у пациентов с рецидивирующей/рефрактерной множественной миеломой проводится в СамГМУ в рамках программы «Приоритет 2030», сообщает пресс-служба СамГМУ.

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ