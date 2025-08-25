Тольяттинский врач-педиатр рассказала, почему важно заниматься спортом с детства

150

Главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Тольятти, главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы Светлана Гаршина:

«Занятия спортом с раннего возраста имеют огромное значение для полноценного развития детей. Они не только способствуют физическому здоровью, но и помогают в психическом и социальном развитии.

Вот несколько ключевых причин, почему стоит приучать ребенка к спорту:

Физическое здоровье и развитие.

Регулярные физические упражнения значительно улучшают общее состояние здоровья. Они укрепляют сердечно-сосудистую систему, способствуют развитию мускулатуры и костей, а также помогают поддерживать оптимальный вес. Спортивные занятия снижают риск возникновения различных заболеваний, таких как ожирение, диабет и гипертония.

Развитие координации и ловкости.

Занимаясь спортом, дети развивают свою координацию и ловкость. Это важные навыки, которые помогут им не только в физической активности, но и в повседневной жизни.

Психическое развитие.

Занятия спортом помогают снизить уровень стресса и тревожности, улучшают настроение и повышают самооценку. У детей, активно занимающихся спортом, выше уровень эндорфинов — гормонов счастья, что способствует улучшению общего самочувствия и настроения.

Спорт также развивает уверенность в себе и чувство собственного достоинства. Достижения в спорте, будь то победы в соревнованиях или улучшение личных результатов, укрепляют веру в собственные силы и мотивируют к дальнейшим успехам.

Социальные навыки.

Командные виды спорта помогают детям развивать взаимодействие с ровесниками, умение работать в команде и решать конфликты. Это способствует улучшению социальных навыков и созданию дружеских связей.

Создание основы для здорового образа жизни.

Занятия спортом в детстве закладывают основы здорового образа жизни. Дети, которые активно занимаются физической активностью, скорее всего, продолжат вести здоровый образ жизни и во взрослом возрасте.

Позаботьтесь о будущем вашего ребенка – прививайте ему любовь к спорту с раннего возраста и занимайтесь им вместе!»

Фото: freepik.com