Штормовое предупреждение: ночью 3 сентября в регионе ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра
Самарскую область представляет мурал Кирилла Зырянова «Хлеб и сталь Победы», посвящённый трудовому подвигу жителей тыла в годы Великой Отечественной войны.
В Приволжском округе стартовало народное голосование фестиваля уличного искусства «ФормАРТ»
А гол Егора Мовсисяна был признан лучшим в лиге.
«Крылья Советов» - бронзовый призер молодежной лиги по пляжному футболу 
Главная задача проекта – подготовка школьников старших классов к будущей финансово-грамотной жизни, формированию понимания роли налогов как в экономике государства, так и в жизни каждого человека.
В губернии стартует образовательный проект «Налоговый класс»
Соглашение о взаимодействии в этих направлениях подписали ректор СамГМУ и генеральный директор ОЭЗ «ВладМиВа».
СамГМУ и «ВладМиВа» объединят усилия в разработке новых лекарств для стоматологии и подготовке профильных кадров
Трудовая деятельность дает осужденным возможность получить новые полезные навыки, которые помогут им вернуться в общество и обеспечить свою жизнь законным способом.
В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО прошла ярмарка вакансий
Как отметил министр, практическая помощь ординаторов системе здравоохранения была неотъемлемой частью их подготовки.
Выпуск ординаторов СамГМУ - 2025: практическое здравоохранение усилит 561 новый специалист  
Организаторы вновь поощрят лучшие практики сохранения культурного наследия страны среди бизнеса и общественных проектов. 
Стартовал прием заявок на вторую Нацпремию «Наследие дороже» -2025
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
Тольяттинские врачи внедрили метод клипирования для лечения аневризм сосудов головного мозга

2 сентября 2025 14:33
163
Это сложная операция, которая заключается в наложении специального устройства - клипсы - на шейку аневризмы с внешней стороны сосуда.

Специалисты Тольяттинской городской клинической больницы №5 в рамках мероприятий национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» внедрили метод клипирования для лечения аневризм сосудов головного мозга. Освоение данного метода - значительный шаг в развитии нейрохирургической помощи и спасении жизней пациентов.

Метод позволяет эффективно предотвращать разрыв аневризмы, который может привести к тяжелым последствиям - инсульту или летальному исходу. Это сложная операция, которая заключается в наложении специального устройства - клипсы - на шейку аневризмы с внешней стороны сосуда. Таким образом патологически измененный участок отсекается от общего кровотока.

"Аневризма сосудов головного мозга — это состояние, при котором стенка сосуда растягивается. В результате образуется своего рода мешочек, который быстро наполняется кровью и начинает давить на окружающие ткани мозга и нервные окончания. Главная опасность аневризмы — риск разрыва. При этом происходит кровоизлияние в мозг, которое может привести к смерти. Это опасное для жизни патологическое состояние кровеносного сосуда, в отдельных случаях отличающееся бессимптомным течением. Пациент может не догадываться об имеющейся патологии", — пояснил заведующий нейрохирургическим отделением Владимир Силеверстов.

При наличии клинических показаний золотым стандартом в диагностике аневризм являются КТ-ангиография и церебральная ангиография.

"Специалисты рентгенохирургического отделения обеспечивают точную диагностику и визуализацию аневризмы. Это позволяет нейрохирургам спланировать и выполнить операцию с максимальной точностью. Слаженная мультидисциплинарная работа специалистов сразу нескольких отделений обеспечивает успех лечения таких сложных патологий", - отметил главный врач Александр Вавилов.

Раньше такие операции проводили только в областной больнице Самары. Пациентов транспортировали санавиацией.

В настоящее время проведено уже несколько успешных операций. Так, недавно из больницы выписали мужчину, которого спасли благодаря этому методу. Он поступил с жалобами на выраженную головную боль. После проведения обследований врачи выявили мешотчатую аневризму. В первые 72 часа провели операцию. В настоящее время пациент проходит лечение в отделении медицинской реабилитации для пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, которое модернизировано по федеральному проекту «Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация».

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - одно из значимых направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

