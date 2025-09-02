Тольяттинские врачи внедрили метод клипирования для лечения аневризм сосудов головного мозга

163

Специалисты Тольяттинской городской клинической больницы №5 в рамках мероприятий национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» внедрили метод клипирования для лечения аневризм сосудов головного мозга. Освоение данного метода - значительный шаг в развитии нейрохирургической помощи и спасении жизней пациентов.



Метод позволяет эффективно предотвращать разрыв аневризмы, который может привести к тяжелым последствиям - инсульту или летальному исходу. Это сложная операция, которая заключается в наложении специального устройства - клипсы - на шейку аневризмы с внешней стороны сосуда. Таким образом патологически измененный участок отсекается от общего кровотока.



"Аневризма сосудов головного мозга — это состояние, при котором стенка сосуда растягивается. В результате образуется своего рода мешочек, который быстро наполняется кровью и начинает давить на окружающие ткани мозга и нервные окончания. Главная опасность аневризмы — риск разрыва. При этом происходит кровоизлияние в мозг, которое может привести к смерти. Это опасное для жизни патологическое состояние кровеносного сосуда, в отдельных случаях отличающееся бессимптомным течением. Пациент может не догадываться об имеющейся патологии", — пояснил заведующий нейрохирургическим отделением Владимир Силеверстов.



При наличии клинических показаний золотым стандартом в диагностике аневризм являются КТ-ангиография и церебральная ангиография.



"Специалисты рентгенохирургического отделения обеспечивают точную диагностику и визуализацию аневризмы. Это позволяет нейрохирургам спланировать и выполнить операцию с максимальной точностью. Слаженная мультидисциплинарная работа специалистов сразу нескольких отделений обеспечивает успех лечения таких сложных патологий", - отметил главный врач Александр Вавилов.



Раньше такие операции проводили только в областной больнице Самары. Пациентов транспортировали санавиацией.

В настоящее время проведено уже несколько успешных операций. Так, недавно из больницы выписали мужчину, которого спасли благодаря этому методу. Он поступил с жалобами на выраженную головную боль. После проведения обследований врачи выявили мешотчатую аневризму. В первые 72 часа провели операцию. В настоящее время пациент проходит лечение в отделении медицинской реабилитации для пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, которое модернизировано по федеральному проекту «Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация».



Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - одно из значимых направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

Фото: минздрав СО