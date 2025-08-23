Тольяттинская поликлиника № 2 получила цифровой маммограф и рентген-аппарат

209

Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» Тольяттинская городская поликлиника № 2 получила два новых аппарата для диагностики: цифровой маммограф и рентген-аппарат. Современное оборудование уже используется. Ежемесячно планируется провести более 1 тысячи рентгенологических исследований.

Маммограф, предназначенный для ранней диагностики заболеваний молочных желез, установлен на ул. Горького, 61. Рентген-аппарат, позволяющий проводить полный спектр исследований костей скелета, суставов и органов грудной клетки, работает в подразделении на ул. Баныкина, 8, корпус 14. Новое оборудование превосходит предыдущие аналоги по точности диагностики, безопасности для пациентов и скорости работы.

Ключевое преимущество новых аппаратов – их интеграция в систему «Комета». Все снимки автоматически загружаются в облачное хранилище, что дает врачам любого медучреждения региона возможность просматривать оригинальные исследования. Это ускоряет консультацию и исключает потенциальные диагностические ошибки.

«Это значительный шаг вперед для нашей диагностической службы, – подчеркнул главный врач Владимир Ермолаев, – Новые аппараты кардинально меняют сам подход к анализу данных. Теперь любой специалист в области может лично оценить снимок через систему «Комета», что особенно важно для онкологической настороженности и постановки сложных диагнозов».

Кроме того, в рамках нацпроекта поликлиника получила в текущем году современное оборудование - 12-канальные электрокардиографы, аппараты холтеровского мониторирования сердечного ритма, УЗИ аппарат и ультразвуковую систему для физиотерапии, пневматический массажёр, систему интерференционной электростимуляции и аппарат для гальванизации. Это оснащение позволяет оказывать медицинскую помощь на качественно новом уровне.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО