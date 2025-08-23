Я нашел ошибку
Мальчику назначено амбулаторное лечение.
В Тольятти 7-летний мальчик попал под колеса иномарки
Облепиха укрепляет иммунитет, улучшает зрение и состояние кожи.
Врач-нутрициолог  рассказала о пользе облепихи
На площади 210 квадратных метров.
Ночью в Муранском бору Шигонского района горели два жилых дома и хозяйственные постройки
«Основные этапы подготовки к новому учебному году завершены во всех школах Самары»
Иван Носков посетил ряд школ и проверил их готовность к новому учебному году
Улицу Мельничную обновляют на участке площадью 1400 квадратных метров, от улицы Гаванской до улицы Халиловской.
Иван Носков оценил ход ремонта автомобильных дорог по улицам Халиловской и Мельничной
По легенде учения пожар произошел на четвертом этаже девятиэтажного здания в комнате эмоциональной разгрузки.
Тольяттинские огнеборцы провели пожарно-тактическое учение в здании Сбербанка
Проект поможет вовлечению учащихся ДШИ в музыкальное искусство и нацелен на воспитание не только музыкантов, но и ценителей музыки.
На базе Красноярской Детской школы искусств стартует проект «Детская филармония»
В Самаре проходит всероссийский форум «Музейные маршруты России».
Наш регион укрепляет культурные связи с ведущими музеями страны
Тольяттинская поликлиника № 2 получила цифровой маммограф и рентген-аппарат

23 августа 2025 10:11
209
Ежемесячно планируется провести более 1 тысячи рентгенологических исследований.

Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» Тольяттинская городская поликлиника № 2 получила два новых аппарата для диагностики: цифровой маммограф и рентген-аппарат. Современное оборудование уже используется. Ежемесячно планируется провести более 1 тысячи рентгенологических исследований.

Маммограф, предназначенный для ранней диагностики заболеваний молочных желез, установлен на ул. Горького, 61. Рентген-аппарат, позволяющий проводить полный спектр исследований костей скелета, суставов и органов грудной клетки, работает в подразделении на ул. Баныкина, 8, корпус 14. Новое оборудование превосходит предыдущие аналоги по точности диагностики, безопасности для пациентов и скорости работы.

Ключевое преимущество новых аппаратов – их интеграция в систему «Комета». Все снимки автоматически загружаются в облачное хранилище, что дает врачам любого медучреждения региона возможность просматривать оригинальные исследования. Это ускоряет консультацию и исключает потенциальные диагностические ошибки.

«Это значительный шаг вперед для нашей диагностической службы, – подчеркнул главный врач Владимир Ермолаев, – Новые аппараты кардинально меняют сам подход к анализу данных. Теперь любой специалист в области может лично оценить снимок через систему «Комета», что особенно важно для онкологической настороженности и постановки сложных диагнозов».

Кроме того, в рамках нацпроекта поликлиника получила в текущем году современное оборудование - 12-канальные электрокардиографы, аппараты холтеровского мониторирования сердечного ритма, УЗИ аппарат и ультразвуковую систему для физиотерапии, пневматический массажёр, систему интерференционной электростимуляции и аппарат для гальванизации. Это оснащение позволяет оказывать медицинскую помощь на качественно новом уровне.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Медицина Тольятти

Новости по теме
Сейчас на третьем этаже ведется ремонт в отделении физиотерапии, который планируется завершить в октябре.
11 августа 2025, 15:20
В детском подразделении Тольяттинской поликлиники №1 нзавершен капитальный ремонт отделения узких специалистов
Сейчас на третьем этаже ведется ремонт в отделении физиотерапии, который планируется завершить в октябре. Здравоохранение
868
Эксперты обсудили меры, нацеленные на укрепление здоровья работающего населения и продление профессионального долголетия.
25 июня 2025, 15:33
В Тольятти обсудили меры по укреплению здоровья сотрудников предприятий
Эксперты обсудили меры, нацеленные на укрепление здоровья работающего населения и продление профессионального долголетия. Здравоохранение
894
Одним из способов стимулировать детей к физической активности - проводить утреннюю зарядку.
18 июня 2025, 16:29
Тольяттинский врач-педиатр рассказала, какое влияние на детский организм оказывает физическая активность
Одним из способов стимулировать детей к физической активности - проводить утреннюю зарядку. Здравоохранение
1053
Здравоохранение
На базе поликлиники работает специализированный центр по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
23 августа 2025  10:49
Андрей Орлов с рабочим визитом посетил Тольяттинскую поликлинику № 3
224
Появление современного оборудования позволило сократить очередь на ультразвуковые исследования и сделать диагностику более доступной для жителей отдаленных сел.
22 августа 2025  14:15
В Безенчукскую ЦРБ поставлен современный переносной УЗИ-аппарат
453
Начался процесс облицовки фасада.
21 августа 2025  16:24
Осенью планируется завершение строительства ФАПа в поселке Гранный
584
Хочешь быть здоровым сам и стать родителем здорового ребенка — сведи до минимума, а лучше откажись от употребления алкоголя!
21 августа 2025  15:27
Главный репродуктолог региона рассказала, как алкоголь разрушает репродуктивные функции мужчин и женщин
592
Аппараты позволяют проводить комплексную диагностику состояния бронхиального дерева при подозрении на онкологию, пневмонию, бронхит, хроническую обструктивную болезнь лёгких и другие патологии.
21 августа 2025  11:30
Два новых бронхоскопа поступили в Самарскую городскую больницу №4
549
Даже редкое употребление способно вызвать обострение хронического гастрита или язвенной болезни.
20 августа 2025  17:25
Самарский врач-гастроэнтеролог : "Алкоголь поражает все органы и системы"
681
Улучшенная визуализация позволяет врачам своевременно выявлять патологии, в том числе онкологические заболевания на ранней стадии.
20 августа 2025  16:59
В Самарскую поликлинику №1 поставлен новый ультразвуковой аппарат экспертного класса
675
На данный момент в распоряжении больницы 11 машин неотложной медицинской помощи.
20 августа 2025  13:59
Самарская областная детская больница получила 5 новых автомобилей
624
Устройство позволяет хирургу точно, быстро и более эффективно провести операцию по взятию биопсии.
20 августа 2025  10:01
В СамГМУ разработали первое российское направляющее устройство для операций на головном мозге
488
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15075
В центре внимания
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
383
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
782
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
780
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1110
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
899
Весь список