СамГМУ передал на апробацию в медучреждения региона инновационные комплексы для дистанционного обследования детей

Аналитические программно-аппаратные комплексы «АПАК» Health Check-Up, разработанные Самарским государственным медицинским университетом Минздрава России (СамГМУ), переданы на апробацию в три ведущих детских лечебных учреждения Самарской области: Самарскую областную клиническую больницу имени В. Д. Середавина, Самарскую областную детскую клиническую больницу №1 имени Н.Н. Ивановой, Самарскую городскую клиническую поликлинику №15. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано при поддержке Министерства здравоохранения региона.

Разработанный учеными университета «АПАК» представляет собой комплекс сертифицированных приборов и собственного программного обеспечения СамГМУ. Комплекс предназначен для автоматизированного проведения профилактических осмотров. Первичное тестирование уже показало высокую эффективность в массовых осмотрах, позволяющую выявлять потенциально опасные состояния у детей на ранней стадии.

Ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ Александр Колсанов подчеркнул, что подписание соглашения с тремя ведущими учреждениями знаменует важный шаг в практическом внедрении разработки.

«Все наши новые разработки мы традиционно внедряем и пилотируем в первую очередь в Самарской области. Сегодняшнее событие — очередной пример такой работы: в рамках программы развития университета создан инновационный аппаратно-программный телемедицинский комплекс для детей, который уже доказал свою эффективность в профилактической работе. С тремя ведущими клиниками региона мы подписали соглашение о передаче этого комплекса, и его пилотирование начнётся в ближайшие дни. Уверен, что этот продукт займёт свою нишу в системе здравоохранения», — отметил Александр Колсанов.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов подчеркнул, что телемедицина становится обычным и необходимым инструментом для обеспечения здоровья детей:

«Одна из основных задач здравоохранения - ранняя диагностика и контроль за течением хронических заболеваний. Сегодняшняя задача, которая стоит перед университетом – не просто разработка или открытие новых научных направлений, но и их влияние на качество оказания медицинской помощи. Внедрение инновационных технологий напрямую способствует реализации федеральной национальной программы «Охрана материнства и детства», где большое внимание уделяется репродуктивному здоровью», - отметил глава ведомства.

Комплекс «АПАК» позволяет измерять ключевые параметры здоровья ребенка: вес, артериальное давление, жизненную емкость легких, насыщение крови кислородом. «АПАК» также включает функции электрокардиографии и спирометрии, что особенно важно для диагностики ряда патологических состояний.

Все данные система оценивает автоматически, фиксируя отклонения от нормы с помощью цветовой маркировки еще на этапе доврачебного осмотра. Это значительно сокращает время анализа результатов для врача и помогает оперативно выявлять детей с дисгармоничным развитием.

Заведующая кафедрой факультетской педиатрии СамГМУ Галина Порецкова подробнее рассказала о преимуществах комплекса. По ее словам, в течение двух лет разработчики создавали функционал, максимально востребованный в практическом здравоохранении. Главное преимущество «АПАК» — возможность снимать параметры, характеризующие состояние ребенка, накапливать эти данные и проводить их анализ прямо с рабочего места врача.

«Проводя внутреннюю апробацию, мы сравнивали рутинные исследования с обследованиями с помощью наших приборов. Результаты говорят о том, что мы эффективнее можем оценивать состояние здоровья детей: чаще выявлять ожирение, дефицит массы тела, отклонения артериального давления. Мы также можем динамически наблюдать за состоянием ребенка при использовании определенных лекарственных препаратов», — сообщила Галина Порецкова.

Она также отметила, что в течение 3-4 месяцев практической апробации в клиниках будет получена обратная связь для возможных доработок. В перспективе система, которая сейчас работает изолированно, будет интегрирована в единую медицинскую информационную систему для обмена данными между всеми медицинскими организациями региона.

Фото: пресс-служба СамГМУ