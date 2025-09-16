Я нашел ошибку
Конкурс «Это у нас семейное» снова подтвердил звание самого массового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». 
Более 15 тысяч жителей Самарской области стали участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное» 
Два уголовных дела возбудила Самарская таможня по фактам валютных махинаций через фиктивные фирмы.
Самарская таможня: раскрыта схема валютных махинаций в Ульяновске
В Самаре прошло первое заседание Общественного совета федерального партийного проекта «Единой России» «Защита животного мира».
Голос тех, кто не говорит: в Самаре продолжится работа  по защите бездомных животных и помощь зооприютам
Центр станет главным местом отбора и обучения волонтёров к форуму. Там ежедневно будут проходить собеседования с кандидатами, тренинги и образовательные модули.
В Самаре открылся Центр привлечения и подготовки волонтёров Международного форума «Россия — спортивная держава»
Комплекс «АПАК» позволяет измерять ключевые параметры здоровья ребенка: вес, артериальное давление, жизненную емкость легких, насыщение крови кислородом.
СамГМУ передал на апробацию в медучреждения региона инновационные комплексы для дистанционного обследования детей
С заслуженной победой медицинских работников поздравил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.  
Самарские врачи стали победителями Всероссийского конкурса
Брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.
С 17 по 22 сентября в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
Соблюдайте ПДД. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
Ночью и утром 17 сентября местами в Самарской области ожидается туман
СамГМУ передал на апробацию в медучреждения региона инновационные комплексы для дистанционного обследования детей

16 сентября 2025 15:01
104
Комплекс «АПАК» позволяет измерять ключевые параметры здоровья ребенка: вес, артериальное давление, жизненную емкость легких, насыщение крови кислородом.

Аналитические программно-аппаратные комплексы «АПАК» Health Check-Up, разработанные Самарским государственным медицинским университетом Минздрава России (СамГМУ), переданы на апробацию в три ведущих детских лечебных учреждения Самарской области: Самарскую областную клиническую больницу имени В. Д. Середавина, Самарскую областную детскую клиническую больницу №1 имени Н.Н. Ивановой, Самарскую городскую клиническую поликлинику №15. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано при поддержке Министерства здравоохранения региона.

Разработанный учеными университета «АПАК» представляет собой комплекс сертифицированных приборов и собственного программного обеспечения СамГМУ. Комплекс предназначен для автоматизированного проведения профилактических осмотров. Первичное тестирование уже показало высокую эффективность в массовых осмотрах, позволяющую выявлять потенциально опасные состояния у детей на ранней стадии.
Ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ Александр Колсанов подчеркнул, что подписание соглашения с тремя ведущими учреждениями знаменует важный шаг в практическом внедрении разработки.

«Все наши новые разработки мы традиционно внедряем и пилотируем в первую очередь в Самарской области. Сегодняшнее событие — очередной пример такой работы: в рамках программы развития университета создан инновационный аппаратно-программный телемедицинский комплекс для детей, который уже доказал свою эффективность в профилактической работе. С тремя ведущими клиниками региона мы подписали соглашение о передаче этого комплекса, и его пилотирование начнётся в ближайшие дни. Уверен, что этот продукт займёт свою нишу в системе здравоохранения», — отметил Александр Колсанов.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов подчеркнул, что телемедицина становится обычным и необходимым инструментом для обеспечения здоровья детей: 

«Одна из основных задач здравоохранения - ранняя диагностика и контроль за течением хронических заболеваний. Сегодняшняя задача, которая стоит перед университетом – не просто разработка или открытие новых научных направлений, но и их влияние на качество оказания медицинской помощи. Внедрение инновационных технологий напрямую способствует реализации федеральной национальной программы «Охрана материнства и детства», где большое внимание уделяется репродуктивному здоровью», - отметил глава ведомства.

Комплекс «АПАК» позволяет измерять ключевые параметры здоровья ребенка: вес, артериальное давление, жизненную емкость легких, насыщение крови кислородом. «АПАК» также включает функции электрокардиографии и спирометрии, что особенно важно для диагностики ряда патологических состояний.

Все данные система оценивает автоматически, фиксируя отклонения от нормы с помощью цветовой маркировки еще на этапе доврачебного осмотра. Это значительно сокращает время анализа результатов для врача и помогает оперативно выявлять детей с дисгармоничным развитием.

Заведующая кафедрой факультетской педиатрии СамГМУ Галина Порецкова подробнее рассказала о преимуществах комплекса. По ее словам, в течение двух лет разработчики создавали функционал, максимально востребованный в практическом здравоохранении. Главное преимущество «АПАК» — возможность снимать параметры, характеризующие состояние ребенка, накапливать эти данные и проводить их анализ прямо с рабочего места врача.

«Проводя внутреннюю апробацию, мы сравнивали рутинные исследования с обследованиями с помощью наших приборов. Результаты говорят о том, что мы эффективнее можем оценивать состояние здоровья детей: чаще выявлять ожирение, дефицит массы тела, отклонения артериального давления. Мы также можем динамически наблюдать за состоянием ребенка при использовании определенных лекарственных препаратов», — сообщила Галина Порецкова.

Она также отметила, что в течение 3-4 месяцев практической апробации в клиниках будет получена обратная связь для возможных доработок. В перспективе система, которая сейчас работает изолированно, будет интегрирована в единую медицинскую информационную систему для обмена данными между всеми медицинскими организациями региона.

 

Фото:   пресс-служба СамГМУ

Теги: Медицина Самара Университет

