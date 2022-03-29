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Самарский губернатор обвинил аптеки в повышении цен на лекарства на четверть

29 марта 2022 10:46
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самарский губернатор обвинил аптеки в повышении цен на лекарства на четверть

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области провел заседание штаба по повышению устойчивости региональной экономики. Одной из наиболее важных тем обсуждения стал рост цен на лекарства. Об этом сообщается на сайте правительства области.

Министр здравоохранения региона Армен Бенян доложил, что за прошлую неделю стоимость препаратов, входящих в группу жизненно необходимых и важнейших, увеличилась на 2,6%.Всего с февраля цены на эту группу лекарств выросла на 26,4%. Препараты, не относящиеся к группе жизненно важных, за месяц настигло подорожание еще больших масштабов.

«Нормативы наценки позволяют аптекам самим регулировать цены в установленных пределах», – отметил на заседании министр Бенян.

На заседании штаба по повышению устойчивости региональной экономики губернатор раскритиковал работу областного минздрава, отметив недостаточное внимание к вопросу роста цен на жизненно важные препараты в аптечных сетях. Глава региона поручил Армену Беняну в кратчайшие сроки отрегулировать ситуацию совместно с уполномоченными органами власти, пишет Обозрение.

«Зачем нам такие нормативы, которые позволяют расти ценам, особенно на жизненно необходимые и важные лекарства? Это неверные нормативы, если за месяц стоимость может вырасти на четверть, – отреагировал Дмитрий Азаров. – У нас производители могут менять цену только раз в год, и они их держат, а аптечные сети наживаются на людях. Принимайте меры», – заявил губернатор Самарской области.

«На прошлой неделе мы проводили совещание с представителями аптечных сетей и департаментом ценового и тарифного регулирования, где были даны соответствующие рекомендации по пересмотру цен и их снижению до минимальных показателей», – ответил министр Бенян на критику.

Теги: Дмитрий Азаров

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