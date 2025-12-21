План застройки участка у Вертолетки получил одобрение

Градостроительный совет Самарской области согласовал реализацию мастер-план комплексного развитии территории жилой застройки в границах улицы Ветвистой и Березового проезда в Красноглинском районе столицы региона. Участок находится рядом со знаменитой Вертолеткой.

Застройщиком является ООО "Вира-девелопмент". Согласно договору с мэрией, компании предстоит расселить и снести аварийные дома. На их месте застройщик сможет возвести новые жилые высотки. Планируемый объем -148 230 кв. метров.

"Срок ввода жилья — 5 июля 2032 года. Утвержденные социальные объекты: отдельно стоящий корпус детского сада на 230 мест и отдельно стоящий корпус школы на 525 мест", — рассказали Волга Ньюс в министерстве градостроительной политики Самарской области.

Теперь застройщик сможет заняться разработкой проекта застройки. Как отмечают в минграде, его в обязательном порядке будут направлять на публичные слушания, в рамках которых свои замечания и предложения смогут высказать жители Самары, пишет Волга-Ньюс.

Фото: телеграм-канал министерства градостроительной политики Самарской области