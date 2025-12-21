Я нашел ошибку
Граждане России болеют гонконгским гриппом в легкой и средне-тяжелой форме.
Вирусолог рассказала о заболеваемости гонконгским гриппом среди россиян
Определитесь, какая гирлянда вам понадобится. Для елки во дворе нужна уличная гирлянда, для домашней елки подойдет интерьерная.
МЧС СО: кaк правильно выбрать елочную гирлянду
Отмечается, что злоумышленники отправляют сообщения, в которых утверждается, что курьер не смог дозвониться и теперь нужно связаться с ним напрямую. 
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников, связанной с доставкой новогодних корпоративных подарков
В завершение мероприятия полицейский пожелал юношам и девушкам успехов в учебе, творчестве и спорте и поздравил их с наступающими новогодними праздниками.
В МФЦ Волжского района состоялось торжественное вручение паспортов юным жителям региона
В Госдуме напомнили, кто может получить бесплатные путевки в санатории
В Сызрани машина врезалась в бетонный блок и перевернулась
План застройки участка у Вертолетки получил одобрение
В Самаре суд закрыл подпольную парковку на улице Дыбенко
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
222
Градостроительный совет Самарской области согласовал реализацию мастер-план комплексного развитии территории жилой застройки в границах улицы Ветвистой и Березового проезда в Красноглинском районе столицы региона. Участок находится рядом со знаменитой Вертолеткой.

Застройщиком является ООО "Вира-девелопмент". Согласно договору с мэрией, компании предстоит расселить и снести аварийные дома. На их месте застройщик сможет возвести новые жилые высотки. Планируемый объем -148 230 кв. метров.

"Срок ввода жилья — 5 июля 2032 года. Утвержденные социальные объекты: отдельно стоящий корпус детского сада на 230 мест и отдельно стоящий корпус школы на 525 мест", — рассказали Волга Ньюс в министерстве градостроительной политики Самарской области.

Теперь застройщик сможет заняться разработкой проекта застройки. Как отмечают в минграде, его в обязательном порядке будут направлять на публичные слушания, в рамках которых свои замечания и предложения смогут высказать жители Самары, пишет Волга-Ньюс.

Фото: телеграм-канал министерства градостроительной политики Самарской области

Новогодние танцы: в СОУНБ прошел литературный бал —ФОТО
21 декабря 2025  10:26
Новогодние танцы: в СОУНБ прошел литературный бал —ФОТО
286
В ходе эфира был озвучен вопрос от многодетного отца из Чапаевска, который сообщил, что его зарплаты не хватает на содержание семьи.
20 декабря 2025  18:52
Вячеслав Федорищев прокомментировал итоги прямого эфира Президента России Владимира Путина
496
Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства.
19 декабря 2025  21:11
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание правительства Самарской области
719
В России могут продлить время работы детсадов
19 декабря 2025  15:48
В России могут продлить время работы детсадов
558
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
19 декабря 2025  15:22
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
642
