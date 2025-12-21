В Госдуме напомнили, кто может получить бесплатные путевки в санатории

Право на получение бесплатных путевок в санаторий имеют различные льготные категории граждан. Об этом напомнила член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.

В перечень, по ее словам, входят инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, члены семей погибших ветеранов, участники боевых действий, пострадавшие от катастроф на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний в Семипалатинске, а также дети-инвалиды.