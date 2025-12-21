Я нашел ошибку
Граждане России болеют гонконгским гриппом в легкой и средне-тяжелой форме.
Вирусолог рассказала о заболеваемости гонконгским гриппом среди россиян
Определитесь, какая гирлянда вам понадобится. Для елки во дворе нужна уличная гирлянда, для домашней елки подойдет интерьерная.
МЧС СО: кaк правильно выбрать елочную гирлянду
Отмечается, что злоумышленники отправляют сообщения, в которых утверждается, что курьер не смог дозвониться и теперь нужно связаться с ним напрямую. 
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников, связанной с доставкой новогодних корпоративных подарков
В завершение мероприятия полицейский пожелал юношам и девушкам успехов в учебе, творчестве и спорте и поздравил их с наступающими новогодними праздниками.
В МФЦ Волжского района состоялось торжественное вручение паспортов юным жителям региона
МЧС СО: кaк правильно выбрать елочную гирлянду

154
Определитесь, какая гирлянда вам понадобится. Для елки во дворе нужна уличная гирлянда, для домашней елки подойдет интерьерная.

Приближаются новогодние праздники. Яркие огоньки электрогирлянд – неизменный атрибут Нового года и Рождества. Чтобы не омрачить праздник себе и соседям, необходимо придерживаться определенных правил при выборе елочной гирлянды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

В первую очередь, необходимо определиться, какая гирлянда вам понадобится. Если елка стоит во дворе или вам хочется украсить внешнюю часть дома, то выбирайте уличную. Она имеет дополнительную защиту от влаги (проверяйте в магазине, чтобы изоляция проводов была качественной). Для домашней елки подойдет интерьерная (не защищена от воды). На улице такую гирлянду использовать запрещено: осадки выведут из строя проводку и спровоцируют короткое замыкание. При покупке новогодней гирлянды, спросите у продавца сертификат безопасности, в том числе и пожарной безопасности.

Необходимо проверить изоляцию. Она должна быть плотной, гибкой, без внешних повреждений. Другими словами, провод не должен порваться от малейшего натяжения. Иначе если вы нечаянно зацепитесь за гирлянду, то рискуете получить удар током.

Обратите внимание на проблемные места: соединение провода с вилкой, провода с переключателем режимов, провода с лампочками.

Поинтересуйтесь информацией о производителе гирлянд: фирма-изготовитель, название изделия, его предназначение (что гирлянду можно использовать для украшения елки), допустимые мощность и напряжение. Инструкция должна быть на русском языке.

В нашем климате имеет значение морозостойкость материала. Дешевые пластики при минусовых температурах быстро теряют гибкость и трескаются. Это приводит к тому, что провода оголяются и гирлянда становится опасной. Уличным гирляндам предстоит работать при любой погоде, поэтому они должны обладать повышенной прочностью и иметь длительный срок эксплуатации.

Елочные гирлянды – небезопасный товар с точки зрения пожарной безопасности, поэтому на упаковке обязательно должны иметься ссылки на пожарный сертификат. Также должны присутствовать документы соответствия данного товара установленному ГОСТу.

Гирлянда, работающая от сети, должна состоять не менее чем из 20 последовательно закрепленных ламп, общей мощностью не более 50 ватт. Важным является расстояние от вилки до первой лампочки: оно должно быть как минимум 1,5 метра.

При покупке адаптерной гирлянды, обратите внимание, чтобы мощность и напряжение адаптера совпадали с теми же данными самой гирлянды. При выборе уличной гирлянды, нужно учесть наличие на ней защиты от влаги, без этого такое украшение использовать на улице опасно. Также там должна быть указана маркировка IP 23.

Что касается правил безопасности использования электрических гирлянд, то перед сном или уходом из дома их обязательно надо выключать, потому что сбой может дать абсолютно любое устройство, даже самое качественное.

Во время праздничных торжеств строго соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности.

В случае пожара необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:  pxhere.com

Теги: МЧС Самара

