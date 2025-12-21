Я нашел ошибку
Граждане России болеют гонконгским гриппом в легкой и средне-тяжелой форме.
Вирусолог рассказала о заболеваемости гонконгским гриппом среди россиян
Определитесь, какая гирлянда вам понадобится. Для елки во дворе нужна уличная гирлянда, для домашней елки подойдет интерьерная.
МЧС СО: кaк правильно выбрать елочную гирлянду
Отмечается, что злоумышленники отправляют сообщения, в которых утверждается, что курьер не смог дозвониться и теперь нужно связаться с ним напрямую. 
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников, связанной с доставкой новогодних корпоративных подарков
В завершение мероприятия полицейский пожелал юношам и девушкам успехов в учебе, творчестве и спорте и поздравил их с наступающими новогодними праздниками.
В МФЦ Волжского района состоялось торжественное вручение паспортов юным жителям региона
В Госдуме напомнили, кто может получить бесплатные путевки в санатории
В Госдуме напомнили, кто может получить бесплатные путевки в санатории
В Сызрани машина врезалась в бетонный блок и перевернулась
В Сызрани машина врезалась в бетонный блок и перевернулась
План застройки участка у Вертолетки получил одобрение
План застройки участка у Вертолетки получил одобрение
В Самаре суд закрыл подпольную парковку на улице Дыбенко
В Самаре суд закрыл подпольную парковку на улице Дыбенко
В МФЦ Волжского района состоялось торжественное вручение паспортов юным жителям региона

180
В завершение мероприятия полицейский пожелал юношам и девушкам успехов в учебе, творчестве и спорте и поздравил их с наступающими новогодними праздниками.

В Волжском районе, в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России», в актовом зале многофункционального центра состоялось торжественное вручение паспортов юным жителям области.

В целях патриотического воспитания и повышения уровня правовой культуры подрастающего поколения самые активные и целеустремленные ребята, достигшие возраста 14 лет, в торжественной обстановке, получили свой главный документ из рук заместителя начальника отделения по вопросам миграции Отдела МВД России по Волжскому району Юрия Кокоши.

После торжественной церемонии, подполковник полиции рассказал ребятам об истории паспорта гражданина России, а также о необходимости бережного хранения и аккуратного использования документа.

В завершение мероприятия полицейский пожелал юношам и девушкам успехов в учебе, творчестве и спорте и поздравил их с наступающими новогодними праздниками, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

