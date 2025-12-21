В МФЦ Волжского района состоялось торжественное вручение паспортов юным жителям региона

В Волжском районе, в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России», в актовом зале многофункционального центра состоялось торжественное вручение паспортов юным жителям области.

В целях патриотического воспитания и повышения уровня правовой культуры подрастающего поколения самые активные и целеустремленные ребята, достигшие возраста 14 лет, в торжественной обстановке, получили свой главный документ из рук заместителя начальника отделения по вопросам миграции Отдела МВД России по Волжскому району Юрия Кокоши.

После торжественной церемонии, подполковник полиции рассказал ребятам об истории паспорта гражданина России, а также о необходимости бережного хранения и аккуратного использования документа.

В завершение мероприятия полицейский пожелал юношам и девушкам успехов в учебе, творчестве и спорте и поздравил их с наступающими новогодними праздниками, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО