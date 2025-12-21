Россиянам рассказали о новой схеме мошенников, связанной с доставкой новогодних корпоративных подарков. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе в компании в области кибербезопасности «ЕСА ПРО», пишут "Известия".

Отмечается, что злоумышленники отправляют сообщения, в которых утверждается, что курьер не смог дозвониться и теперь нужно связаться с ним напрямую.

«Такой прием создает видимость доверия и делового контекста, хотя данные о контрагентах и клиентах мошенники собирают из открытых источников, включая сайт самой компании», — приводит текст заявление «РИА Новости».

После установления контакта мошенники могут выманить персональные данные или предложить оплатить фальшивые сборы. Также они могут направить жертв на фишинговые сайты, имитирующие официальные ресурсы. Эти действия представляют собой подмену бренда, когда преступники маскируются под реальные компании, чтобы обмануть людей.

Специалисты подчеркивают, что такие атаки становятся особенно актуальными в преддверии новогодних праздников. Они наносят не только финансовый ущерб, но и серьезно подрывают репутацию компании, снижая доверие со стороны партнеров.

