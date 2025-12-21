В Самаре суд закрыл подпольную парковку на улице Дыбенко

В Самаре на улице Дыбенко прокуратура обнаружила незаконную автопарковку и в суде потребовала её закрыть. Об этом сообщает сайт областного ведомства.

Земельный участок площадью 542 кв. м числится в категории городских земель с видом разрешенного использования «Предоставление коммунальных услуг». Однако прокуратура Советского района выяснила, что тут была организована нелегальная парковка. А часть участка площадью 239 кв. м вообще относится в охранной зоне тепловых сетей, что накладывает дополнительные ограничения.

Установив, что собственники земли нарушают федеральное законодательство, прокуратура обратилась с иском о запрете использования участка не по назначению, а также с просьбой демонтировать возведенные тут строения.

Советский районный суд полностью признал обоснованность претензий правоохранителей и постановил их удовлетворить. Прокуратура пообещала проконтролировать исполнение этого решения, пишет Самара-АиФ.