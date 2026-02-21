Я нашел ошибку
Об этом рассказала заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич.
Институт языкознания РАН: два языка России имеют по одному компетентному носителю
21 февраля во Дворце спорта им.Владимира Высоцкого прошел матч Всероссийской хоккейной лиги. 
Хоккеисты ЦСК ВВС одержали сухую победу над клубом «Южный Урал» из Орска - 4:0
За 2 дня соревнований, 21 и 22 февраля, на старт выйдет около 700 спортсменов и любителей лыжного спорта.
На лыжной базе «Чайка» проходят соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Волжская коммуна»
Участница «Бурановских бабушек» Зоя Дородова умерла в возрасте 85 лет.
Умерла Зоя Дородова - участница "Бурановских бабушек" 
В Самаре проходят всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках. 20 февраля были разыграны первые комплекты наград. 
Спортсмены Самарской области - победители всероссийских соревнований по фигурному катанию
Температура воздуха в Самаре 22 февраля ночью -12, -14°С, днем -5, -7°С.
22 февраля в регионе без осадков, до -10°С
25 февраля в 19:00 Самарская филармония вместе со слушателями празднует День рождения Самарского органа, которому исполняется 25 лет!
Самарская филармония вместе со слушателями отпразднует 25-летие Самарского органа
Торжественные мероприятия пройдут 6 марта в формате традиционных областных соревнований по лыжным гонкам на призы ГАУ ДО «Спортивная школа «Чайка».
Любителей лыжного спорта приглашают на праздник в честь 50-летия лыжной базы «Чайка» 
На Масленицу в «ЗИМ Галерее» выступит ансамбль «То4ка-тире»
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
Институт языкознания РАН: два языка России имеют по одному компетентному носителю

102
Об этом рассказала заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич.

Два языка в России имеют всего по одному носителю, это ительменский и медновский алеутский, сообщила РИА Новости заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич.

"Два языка России имеют по одному компетентному носителю. Это ительменский и медновский алеутский", - сказала Казакевич.

Она пояснила, что медновский алеутский - это смешанный русско-алеутский язык, возникший в начале XIX века на острове Медном (входит в состав Командорских островов в Беринговом море) среди потомков алеутских матерей и русских отцов.

На ительменском же говорили на западе Камчатки. "В этом языке выделяется два диалекта: южный и северный. Последняя носительница ительменского языка говорит на северном диалекте. Ее зовут Людмила Егоровна Правдошина. Ей 87 лет, по-ительменски она говорит с детства", - отметила Казакевич.

По ее словам, помимо Людмилы Правдошиной в России есть еще около 10 человек, которые в разной степени усвоили южный диалект ительменского языка уже во взрослом возрасте. Их принято называть новыми говорящими.

В субботу отмечается Международный день родного языка.

 

Фото:  pxhere.com

В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
1059
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
521
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
20 февраля 2026  13:54
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
684
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
20 февраля 2026  10:38
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
450
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
685
