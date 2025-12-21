В пустынях Саудовской Аравии впервые за 30 лет выпал снег

Саудовская Аравия увидела первый за последние три десятилетия снегопад, который накрыл несколько районов страны, сообщает агентство Anadolu.

«В четверг в нескольких районах Саудовской Аравии выпал снег. <…> Это происходит впервые за три десятилетия», — говорится в публикации.

Снежный покров покрыл барханы на территориях, простирающиеся на несколько тысяч квадратных километров — от горного заповедника Троена на западе до столицы Эр-Рияда в центре страны. Местные дороги покрылись наледью, что создало опасность для передвижения, пишут "Известия".