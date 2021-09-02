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С заботой о юных жителях региона: Дмитрий Азаров оценил возможности детской поликлиники в Мехзаводе

2 сентября 2021 11:47
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С заботой о юных жителях региона: Дмитрий Азаров оценил возможности детской поликлиники в Мехзаводе

Молодые родители нового микрорайона в поселке Мехзавод еще два года назад только мечтали о новой, современной детской поликлинике в шаговой доступности. Сегодня такое медицинское учреждение у них есть. Новое поликлиническое отделение открыли в этом году во 2 квартале при городской больнице №7. Здесь работает 7 педиатрических участков. С развитием территории их количество может быть увеличено до 26 – потенциал есть.

Работу нового медучреждения оценили Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Государственной думы России от региона Виктор Казаков. Когда-то здание, в котором сегодня размещается детское поликлиническое отделение, было стационаром медсанчасти завода «Салют». После того, как его передали на баланс города, здесь сначала размещался хоспис, а с 2014 года оно пустовало.

«Одновременно с этим детская поликлиника на Мехзаводе располагалась в маленьком здании бывшего детского сада. Мы с трудом там помещались», – вспоминает главный врач городской больницы №7 Анна Дубасова. 

В 2018 году на проблему обратил внимание депутат Госдумы Виктор Казаков. Он побывал в старом здании поликлиники, увидел, в каком состоянии оно находится, и обратился к Губернатору Дмитрию Азарову с просьбой переместить поликлинику на другую площадку – тем более, что подходящее знание в районе есть. Капитальный ремонт будущего здания детской поликлиники в Красноглинском районе Самары стартовал в 2019 году по нацпроекту «Здравоохранение» и был выполнен в кратчайшие сроки. 

«Дмитрий Игоревич идею создания новой детской поликлиники активно поддержал и оказал помощь в приобретении необходимого оборудования для оснащения медучреждения. Сегодня мы видим потрясающий результат. Это одна из лучших детских поликлиник, в которых я бывал», – поделился впечатлениями Виктор Казаков. 

Губернатор поблагодарил депутата за внимание и поддержку региона, благодаря чему и удается быстро и оперативно решать важные для защиты жизни и здоровья жителей области вопросы. «Виктор Алексеевич, вам спасибо. Такой двойной тягой легче добиваться выделения средств на регион, на решение конкретных задач и реализацию конкретных проектов. Без вас это было бы вряд ли возможно, по крайней мере, в такие быстрые сроки совершенно точно», – обратился к Виктору Казакову Губернатор. 

Детское отделение при больнице №7 – это поликлиника полного цикла, рассчитанная на 250 посещений в смену. Здесь работает семь педиатрических участков, есть специалисты всех профилей. «Это очень важно. В Красноглинском районе с его поселковым принципом пешая доступность поликлиник наиболее необходима», – заметил Дмитрий Азаров.

Дети могут пройти здесь всю необходимую диагностику. В ближайшее время в поликлинике откроют первый в городе дневной стационар реабилитационного лечения. Родители малышей уже успели оценить медицинское учреждение. «Прошлая поликлиника была ужасная, врачей было мало. Здесь все новое, приятно заходить сюда. Эта поликлиника ближе к нашему микрорайону, где мы живем», – рассказала мама двоих детей Диана Мингафина.

Дмитрию Азарову и Виктору Казакову показали кабинеты и оборудование поликлиники, большой зал для занятий лечебной физкультурой. «Хорошо, что деткам есть, где позаниматься. Потому что в юном возрасте это тем более важно, многие проблемы со здоровьем можно поправить благодаря лечебной физкультуре», – отметил Глава региона. 

Анна Дубасова также показала Губернатору и депутату благоустроенную территорию возле поликлиники. «Благодаря проекту «СОдействие» нам сделали замечательную детскую площадку, удалось организовать дополнительные парковочные места. Самое главное, нам удалось спасти восемь елей, под которыми проходили коммуникации. Деревья бережно пересадили в другое место», – сообщила главврач.

Дмитрий Азаров поблагодарил главврача за размещения номера ее мобильного телефона и электронной почты в холле поликлиники. Родители маленьких пациентов могут напрямую связаться с ней, посоветоваться по какому-то вопросу или предложить свою помощь.

«Сегодня мы увидели по-настоящему бережливую поликлинику, заботливую к самым юным гражданам России. Очень рад, что у нас все получилось. Хочу поблагодарить весь коллектив больницы №7, который приложил свои усилия для того, чтобы вышло так комфортно и качественно, – резюмировал Губернатор. – Очень важно, что на перспективу здесь мы заложили мощности, которые позволят при дальнейшей застройке на близлежащих территориях расширить поликлинику. Сегодня все делается для детей, чтобы они росли здоровыми и образованными. Они наше богатство и будущее страны».

Всего за последние три года по программам нацпроекта в регионе построено 5 поликлиник, 55 фельдшерско-акушерских пунктов и 3 офиса врачей общей практики, 2 инфекционных корпуса для лечения пациентов с коронавирусом. Кроме того, открылись 4 центра амбулаторной онкологической помощи. Благодаря системной работе Правительства области во главе с Губернатором удалось полностью обновить автопарк скорой медицинской помощи – учреждения здравоохранения получили 397 новых современных машин. Была возрождена и санавиация.

 
Теги: больница В центре внимания Виктор Казаков дети Дмитрий Азаров поликлиника

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