Россияне захотели открывать больничные листы с помощью телемедицины

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27% россиян пользуются услугами телемедицины. В основном это респонденты в возрасте от 26 до 45 лет (70%), выяснили СК «Росгосстрах» и аналитическое агентство A2:Research в ходе совместного опроса*.

35% опрошенных видят в телемедицине возможность оперативно получить помощь, 28% находят преимущество в том, что не нужно стоять в очередях, а 25% считают, что это удобно, потому что многие вопросы можно решить онлайн, без похода в поликлинику.

Самыми популярными врачами, к которым россияне обращаются с помощью телемедицины, стали:

Терапевт - 25%

Педиатр - 18%

Эндокринолог/диетолог - 17%

Невролог - 16%

Психолог - 15%.

Не пользуются услугами телемедицины 73% россиян. Основные причины этого в том, что респонденты не доверяют врачам онлайн (33%) и не видят смысла в телемедицине, так как диагноз нельзя поставить дистанционно (22%). Еще 16% вообще не знали о существовании такой услуги.

Респонденты рассказали, какие медицинские вопросы хотели бы решать с помощью телемедицины:

Получение больничного листа - 21%

Консультация с дежурным врачом - 19%

Получение рецепта на лекарства - 18%

Снятие острой боли - 18%

Получение направлений на обследования и анализы - 17%

Заказ лекарственных средств на дом - 14%.

«Телемедицина применима в абсолютно разных ситуациях, например, если нужно срочно снять болевые симптомы проконсультироваться с врачом по острому заболеванию, понять, какие анализы сдавать, к какому специалисту лучше обратиться или просто оперативно получить медицинскую консультацию по беспокоящему вопросу, что особенно актуально для отдаленных регионов, — говорит замдиректора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК «Росгосстрах» Ольга Купцова. — У нас в «Росгосстрахе» число клиентов, которые совмещают классические приемы у врачей по ДМС с онлайн консультациями, постоянно растет. Поэтому мы активно предлагаем различные варианты продуктов. Например, продукт «Доктор онлайн», по которому есть возможность связаться с терапевтом или педиатром по телефону в любое время, получить консультацию узкопрофильного специалиста или обсудить общие медицинские вопросы. Опция телемедицины также доступна и всем нашим корпоративным клиентам».

*Репрезентативный опрос проведен СК «Росгосстрах» и аналитическим агентством A2:Research в феврале 2023 года среди 1372 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.