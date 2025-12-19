Я нашел ошибку
Главные новости:
ЦБ РФ: годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году
ЦБ РФ: годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году
В России с 1 января семьи смогут получать налоговый вычет в 7%
В России с 1 января семьи смогут получать налоговый вычет в 7%
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
Путин заявил о нехватке рыбы на столах у россиян
Путин заявил о нехватке рыбы на столах у россиян
Президент РФ сообщил о сокращении случаев телефонного мошенничества на 7%
Президент РФ сообщил о сокращении случаев телефонного мошенничества на 7%
Названы самые популярные темы вопросов россиян к Путину
Названы самые популярные темы вопросов россиян к Путину
В Самарской области с 2026 года изменятся тарифы на провоз вещей в электричках
В Самарской области с 2026 года изменятся тарифы на провоз вещей в электричках
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.03
-0.35
EUR 94.25
0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На премии по итогам года рассчитывают 40% работающих самарцев

161
На премии по итогам года рассчитывают 40% работающих самарцев

В опросе SuperJob приняли участие представители компаний и трудоустроенные жители города.

40% работающих самарцев ожидают получить премию по итогам 2025 года. 31% опрошенных рассказал, что в их компаниях такая практика отсутствует в принципе. 16% не ждут бонусов из-за нестабильного положения работодателей, еще 9% — по другим причинам.

Мужчины надеются на премию чаще женщин (43 и 38% соответственно). Молодежь по сравнению с теми, кто старше, настроена более оптимистично: ждут премии 45% горожан моложе 35 лет. Среди тех, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей в месяц, премии ждет большинство — 56% опрошенных.

Планы работодателей на премирование по итогам 2025 года выглядят скромнее ожиданий сотрудников. 21% компаний готовы выплатить премии всем сотрудникам, еще 20% — выборочно определенным отделам или специалистам. 26% нанимателей не планируют выплаты бонусов, а 3 из 10 компаний до сих пор не определились.

Время проведения: 1—12 декабря 2025 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Почти половина компаний Самарской области, автоматизировавших подбор, ускорили закрытие вакансий в 2025 году
18 декабря 2025, 09:27
Почти половина компаний Самарской области, автоматизировавших подбор, ускорили закрытие вакансий в 2025 году
65% работодателей Самарской области отмечают, что внедрение HR-автоматизации на разных этапах подбора позволило ускорить выход новых сотрудников. Общество
324
Новогодние корпоративные мероприятия пройдут в 58% компаний в Самаре
17 декабря 2025, 09:49
Новогодние корпоративные мероприятия пройдут в 58% компаний в Самаре
Наиболее популярным форматом остается праздник в ресторане, его организуют 38% работодателей. Поездки за город ожидаются лишь у 2% организаций. Общество
333
Каждый третий самарец тратит больше недели на бюрократические согласования на работе
17 декабря 2025, 09:33
Каждый третий самарец тратит больше недели на бюрократические согласования на работе
Как отмечают соискатели, усиливают бюрократизацию в компании чаще всего (в 60% случаев) организационная структура (избыток уровней управления, нечёткое... Общество
393
В центре внимания
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
19 декабря 2025  15:22
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
23
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
19 декабря 2025  15:04
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
91
Глава Тольятти опубликовал срочное сообщение, адресованное жителям города
19 декабря 2025  11:37
Глава Тольятти опубликовал срочное сообщение, адресованное жителям города
450
Прямая линия с Путиным начнется сегодня, 19 декабря, в 12:00 мск
19 декабря 2025  10:58
Прямая линия с Путиным начнется сегодня, 19 декабря, в 12:00 мск
255
В ходе заседания ректор академии Дмитрий Лескин доложил об основных итогах деятельности вуза в 2025 году и представил программу развития до 2030 года.
18 декабря 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел заседание попечительского совета Поволжской Академии Святителя Алексия
521
Весь список