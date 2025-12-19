На премии по итогам года рассчитывают 40% работающих самарцев

В опросе SuperJob приняли участие представители компаний и трудоустроенные жители города.

40% работающих самарцев ожидают получить премию по итогам 2025 года. 31% опрошенных рассказал, что в их компаниях такая практика отсутствует в принципе. 16% не ждут бонусов из-за нестабильного положения работодателей, еще 9% — по другим причинам.



Мужчины надеются на премию чаще женщин (43 и 38% соответственно). Молодежь по сравнению с теми, кто старше, настроена более оптимистично: ждут премии 45% горожан моложе 35 лет. Среди тех, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей в месяц, премии ждет большинство — 56% опрошенных.



Планы работодателей на премирование по итогам 2025 года выглядят скромнее ожиданий сотрудников. 21% компаний готовы выплатить премии всем сотрудникам, еще 20% — выборочно определенным отделам или специалистам. 26% нанимателей не планируют выплаты бонусов, а 3 из 10 компаний до сих пор не определились.

Время проведения: 1—12 декабря 2025 года