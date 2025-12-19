Я нашел ошибку
Главные новости:
ЦБ РФ: годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году
ЦБ РФ: годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году
В России с 1 января семьи смогут получать налоговый вычет в 7%
В России с 1 января семьи смогут получать налоговый вычет в 7%
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
Путин заявил о нехватке рыбы на столах у россиян
Путин заявил о нехватке рыбы на столах у россиян
Президент РФ сообщил о сокращении случаев телефонного мошенничества на 7%
Президент РФ сообщил о сокращении случаев телефонного мошенничества на 7%
Названы самые популярные темы вопросов россиян к Путину
Названы самые популярные темы вопросов россиян к Путину
В Самарской области с 2026 года изменятся тарифы на провоз вещей в электричках
В Самарской области с 2026 года изменятся тарифы на провоз вещей в электричках
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.03
-0.35
EUR 94.25
0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

У посетителей "Прямой линии" изъяли квашеную капусту, энергетики и мандарины

172
У посетителей "Прямой линии" изъяли квашеную капусту, энергетики и мандарины

У посетителей, пришедших на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", которая совместит в себе прямую линию с большой пресс-конференцией главы государства, изъяли квашеную капусту, энергетики и мандарины. Среди конфискованных у участников мероприятия вещей также оказались спреи, капли для носа, шоколадные батончики и напитки​​​.

Запрещенные предметы складывают в специальные контейнеры у рамок металлоискателей, сообщает РИА Новости. По окончании "Прямой линии" посетители смогут получить свои вещи обратно.

Ранее сообщалось, что к проносу на мероприятие будут запрещены баннеры, флаги и вейпы. Также нельзя будет взять с собой на площадку продукты, бутылки, контейнеры, лазерные указки, фонарики и воздушные шары.

"Прямая линия" состоится 19 декабря в ходе программы "Итоги года с Владимиром Путиным", которая начнется в 12.00 мск. Транслировать ее будут телеканалы "Россия 1" и "Россия 24".

Ранее сообщалось, что в колл-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным" поступило более 2,5 миллиона обращений, пишет Смотрим.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
19 декабря 2025  15:22
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
23
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
19 декабря 2025  15:04
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
91
Глава Тольятти опубликовал срочное сообщение, адресованное жителям города
19 декабря 2025  11:37
Глава Тольятти опубликовал срочное сообщение, адресованное жителям города
450
Прямая линия с Путиным начнется сегодня, 19 декабря, в 12:00 мск
19 декабря 2025  10:58
Прямая линия с Путиным начнется сегодня, 19 декабря, в 12:00 мск
255
В ходе заседания ректор академии Дмитрий Лескин доложил об основных итогах деятельности вуза в 2025 году и представил программу развития до 2030 года.
18 декабря 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел заседание попечительского совета Поволжской Академии Святителя Алексия
521
Весь список