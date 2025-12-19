У посетителей "Прямой линии" изъяли квашеную капусту, энергетики и мандарины

У посетителей, пришедших на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", которая совместит в себе прямую линию с большой пресс-конференцией главы государства, изъяли квашеную капусту, энергетики и мандарины. Среди конфискованных у участников мероприятия вещей также оказались спреи, капли для носа, шоколадные батончики и напитки​​​.

Запрещенные предметы складывают в специальные контейнеры у рамок металлоискателей, сообщает РИА Новости. По окончании "Прямой линии" посетители смогут получить свои вещи обратно.

Ранее сообщалось, что к проносу на мероприятие будут запрещены баннеры, флаги и вейпы. Также нельзя будет взять с собой на площадку продукты, бутылки, контейнеры, лазерные указки, фонарики и воздушные шары.

"Прямая линия" состоится 19 декабря в ходе программы "Итоги года с Владимиром Путиным", которая начнется в 12.00 мск. Транслировать ее будут телеканалы "Россия 1" и "Россия 24".

Ранее сообщалось, что в колл-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным" поступило более 2,5 миллиона обращений, пишет Смотрим.