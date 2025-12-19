В ночь на 19 декабря БПЛА атаковали предприятия Самарской области

Стало известно, что стало целью атаки беспилотников в ночь на пятницу, 19 декабря. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.

«Сегодня рано утром была совершена атака вражеских БПЛА на предприятия Новокуйбышевска и Тольятти. Удары отражены, пострадавших нет. На местах падений обломков БПЛА работают оперативные службы. На территории области введен режим „КОВЁР“», — заявил глава региона.

Вячеслав Федорищев напомнил, что для безопасности водителей было временно ограничено движение транспорта по трассе «Обход Тольятти». Известно, что запрет сняли в 10:11 по самарскому времени.

Также губернатор предупредил местных жителей, что им нельзя снимать и публиковать фото и видео с БПЛА и последствиями их применений. В случае обнаружения дрона горожанам нужно обратиться к правоохранителям, пишет 63.ру.