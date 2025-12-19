На этой неделе в Самарском регионе из незаконного оборота изъято более трёх килограммов наркотических средств

С 15 по 18 декабря текущего года на территории Самарского региона из незаконного оборота изъято более трёх килограммов наркотических средств. Всего за незаконный оборот наркотических средств к уголовной ответственности привлечено 18 человек.

На днях, сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области задержали двадцати пяти летнего жителя областного центра. В его телефоне полицейские обнаружили координаты так называемых закладок. Из тайников оперативники изъяли свертки с веществом белого цвета. Исследование показало, что изъятое – наркотические вещества общей массой 500 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе опроса безработный, ранее не судимый подозреваемый пояснил, что, желая заработать, нашел в сети Интернет объявление, и стал работать «закладчиком» наркотических веществ. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Сотрудники самарской полиции напоминают: распространение наркотиков путем «закладок» – это уголовное преступление! Если во дворе появились подозрительные люди, которые прячут свертки - не пытайтесь их самостоятельно задержать и не прикасайтесь к сверткам. Запомните приметы злоумышленников, марку и номер автомобиля, на котором они передвигались и незамедлительно сообщите о произошедшем в полицию по номеру 112.

Помните, лёгкий заработок драпдилера может привести к длительному сроку – до 20 лет лишения свободы.