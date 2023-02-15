Россияне рассказали, какие гаджеты и приложения для здоровья используют и почему

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48% респондентов используют гаджеты для контроля здоровья, из них 15% делают это на постоянной основе, выяснили СК «Росгосстрах» и аналитическое агентство A2:Research в ходе совместного опроса*. Любопытно, что 30% россиян не верят в эффективность отслеживания метрик гаджетов, но все равно пользуются ими по примеру или рекомендациям других людей.

Самыми популярных гаджетами для контроля здоровья у россиян стали:

Умные часы (63%)

Умные весы (54%)

Фитнес-браслеты (25%)

Увлажнители воздуха (20%)

Трекеры сна (12%)

Умные тонометры (11%).

Почти треть россиян (31%) не только не используют гаджеты, но даже и не планируют это делать. Из них более половины (58%) не верят в их эффективность и пользу, а 13% — в достоверность показателей.

Интересно, что почти половина опрошенных считают, что гаджеты для здоровья — это маркетинг. Из них 35%, хоть и склоняются к этому мнению, но все равно допускают, что гаджеты для здоровья могут быть полезными, главное тщательно выбирать их по функционалу. А 13% думают, что это просто способ технологических компаний дополнительно заработать на людях, заботящихся о своем здоровье.

Также 43% россиян рассказали, что используют различные приложения для здоровья. В топ попали приложения по питанию (52%), шагомер (51%), контроль режима сна (28%) и приложения для тренировок (27%).

Кроме того, половина респондентов пользуются платными приложениями или совершают встроенные покупки. В месяц треть россиян тратят на приложения от 1000 до 2000 рублей, еще 29% – от 500 до 1000 рублей.

Россияне рассказали, почему используют гаджеты и приложения:

Они мотивируют вести более здоровый образ жизни - 17%

Позволяют поддерживать хорошую форму - 14%

Дисциплинируют - 10%.

«Технологии все больше входят в нашу жизнь, делая ее проще и удобнее. Благодаря гаджетам становится сподручнее заботиться о себе на регулярной основе, ведь даже консультации врачей и таких специалистов, как психологи, нутрициологи можно получать онлайн дистанционно и в режиме реального времени. Почти каждая страховая компания сегодня предлагает доступные полисы, в которые включены телемедицинские консультации, в «Росгосстрахе», например, это «Доктор онлайн», куда помимо стандартных терапевтов и педиатров входят и узкие специалисты», — говорит замдиректора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова.

*Репрезентативный опрос проведен СК «Росгосстрах» и аналитическим агентством A2:Research в январе 2023 года среди 1372 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.