Лишь 28% самарцев считают оправданной вакцинацию от гриппа

В опросе SuperJob приняли участие работодатели и представители экономически активного населения.



Наиболее распространенной мерой профилактики гриппа в организациях является вакцинация: ее проводят 38% предприятий. Далее идут такие меры, как ношение масок (10%), профилактика (7%), выдача витаминов или БАДов (3%) и использование санитайзеров (2%). При этом достаточно высока доля тех, кто не предпринимает никаких мер для предотвращения эпидемии (35% организаций).



Что касается отношения населения к вакцинации, то результаты опросов показывают устойчивый скепсис. Лишь 28% самарцев считают, что прививку от гриппа нужно делать ежегодно. 44% респондентов придерживаются противоположной точки зрения.



Мужчины несколько чаще поддерживают вакцинацию (31%), чем женщины (25%). Высокий уровень поддержки вакцинации выражает молодежь до 35 лет (32%). Среди респондентов с доходом до 50 тысяч рублей в месяц вакцинацию одобряют 36%, тогда как среди зарабатывающих от 100 тысяч — лишь 22%.



Время проведения: 1—18 сентября 2025 года.