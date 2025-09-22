Я нашел ошибку
По просьбе незнакомца самарец перевел на две банковские карты свыше 190 тысяч рублей
Машиностроителям и оружейникам Самарской области вручили награды и поздравили с предстоящим праздником
Житель Клявлинского района украл бритву и консервы у соседа
РКС-Самара предупреждает горожан от списке адресов, по котороым работы временно отменены!
Каждый десятый россиянин применяет ИИ ежедневно, в лидерах – маркетологи и PR-специалисты
В Тольятти снесли заброшенный павильон
При Администрации Самары организована работа телефона антикоррупционной «горячей линии»
Лишь 28% самарцев считают оправданной вакцинацию от гриппа

22 сентября 2025 10:07
97
В опросе SuperJob приняли участие работодатели и представители экономически активного населения.

Наиболее распространенной мерой профилактики гриппа в организациях является вакцинация: ее проводят 38% предприятий. Далее идут такие меры, как ношение масок (10%), профилактика (7%), выдача витаминов или БАДов (3%) и использование санитайзеров (2%). При этом достаточно высока доля тех, кто не предпринимает никаких мер для предотвращения эпидемии (35% организаций).

Что касается отношения населения к вакцинации, то результаты опросов показывают устойчивый скепсис. Лишь 28% самарцев считают, что прививку от гриппа нужно делать ежегодно. 44% респондентов придерживаются противоположной точки зрения.

Мужчины несколько чаще поддерживают вакцинацию (31%), чем женщины (25%). Высокий уровень поддержки вакцинации выражает молодежь до 35 лет (32%). Среди респондентов с доходом до 50 тысяч рублей в месяц вакцинацию одобряют 36%, тогда как среди зарабатывающих от 100 тысяч — лишь 22%.

Время проведения: 1—18 сентября 2025 года.

Здравоохранение
